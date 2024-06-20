После того, как во Франции стало известно об изнасиловании 12-летней еврейской девочки, президент Эммануэль Макрон заявил, что школам страны угрожает "бич антисемитизма". Полиция считает, что преступление было совершено на почве ненависти.

По данным французских СМИ, девочка рассказала полиции, что в прошлую субботу гуляла с подругой в парке в Курбевуа к северо-западу от Парижа. К ней подошли трое мальчиков — двое 13-летних и один ее ровесник. Как минимум с одним из них она была знакома.

По словам жертвы, мальчики затащили ее в уединенное место, после чего стали оскорблять ее антисемитскими выражениями и изнасиловали.

Подростков арестовали в понедельник. Двоим из них были предъявлены обвинения в групповом изнасиловании, антисемитских оскорблениях и насилии, а также в угрозах убийством — французские СМИ сообщили, что один из нападавших угрожал убить девочку, если она обратится в полицию.

В среду в Париже прошла демонстрация против антисемитизма. Люди вышли на улицы с плакатами, на некоторых было написано "Это могла быть ваша сестра".

Макрон упомянул о нападении в Курбевуа в ходе заседания Совета министров в среду. Он попросил министра образования Николь Беллубе обеспечить в ближайшие несколько дней проведение в школах уроков на темы расизма и антисемитизма, чтобы предотвратить "проникновение ненавистнических высказываний с серьезными последствиями" в школы.

Позже Беллубе написала в соцсети X: "Нет предела ужасу… Изнасилование, антисемитизм: каждая часть этого преступления вызывает отвращение".

Премьер-министр Габриэль Атталь назвал нападение "абсолютно отвратительным, невыносимым и неописуемым". "К сожалению, с 7 октября антисемитизм в нашей стране снова на подъеме", — сказал он в интервью телеканалу TF1.

Главный раввин Франции Хаим Корсиа заявил, что он "в ужасе". "Правосудие должно решительно наказать виновных в этом отвратительном поступке. За этот беспрецедентный всплеск антисемитизма никому не может быть оправдания", — написал Корсиа в соцсети X.

В докладе Совета еврейских институтов Франции за январь 2024 года говорится, что в в 2022-2023 годах количество антисемитских инцидентов во Франции увеличилось на 284%. Авторы исследования отметили, что в прошлом году почти 13% из них произошли в школах. После нападения ХАМАС на Израиль 7 октября был отмечен значительный всплеск антисемитских преступлений.

Две недели назад Макрон объявил внеочередные парламентские выборы, и во Франции разгорелась жаркая предвыборная кампания. Политики со всех сторон спектра поспешили высказаться. Жан-Люк Меланшон, лидер крайне левой партии "Непокоренная Франция", осудил "антисемитский расизм". Глава крайне правого "Национального объединения" Марин Ле Пен призвала избирателей помнить о "стигматизации евреев крайне левыми", когда они придут к избирательным урнам в конце июня.

"Национальному объединению", нанесшему сокрушительное поражение президентской партии "Возрождение" на выборах в Европарламент, прочат победу на досрочных выборах. В этом случае лидер партии Жордан Барделла станет премьер-министром. Он заявил, что в случае прихода к власти будет "бороться с антисемитизмом, который терзает Францию с 7 октября".

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