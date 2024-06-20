Жертвой обрушившегося на Москву урагана стали два человека, еще по меньшей мере девять жителей российской столицы пострадали. В городе объявлен повышенный "оранжевый" уровень погодной опасности.

По данным ТАСС, на севере Москвы дерево упало на случайного прохожего. От полученных травм мужчина скончался на месте. В центре города при падении строительных лесов погиб рабочий, пишет РИА "Новости".

К 15:00 экстренные службы сообщали также о девяти пострадавших. В частности, на северо-западе города дерево рухнуло на припаркованный автомобиль — находящийся в салоне мужчина госпитализирован. В другом районе Москвы металлический лист, сорванный ураганным ветром, выбил стекла в вагоне трамвая, пострадали двое пассажиров.

В разных частях российской столицы и Подмосковья заметили смерчи. По оценкам синоптиков, за час в городе выпала треть месячной нормы осадков.

Из-за дождей и ураганного ветра в Москве закрыты парки и фестивальные площадки. Власти призвали владельцев ресторанов и кафе не открывать летние веранды, а горожан — не выходить на улицу.

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