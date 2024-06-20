Россия собирается "уточнить некоторые параметры ядерной доктрины", заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, не уточнив, как именно изменится документ, сообщает русская служба Би-би-си.

Это заявление было сделано спустя несколько дней после окончания встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, где обсуждалась в том числе и политика альянса в области ядерного сдерживания. На пресс-конференции генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что эта организация объединяет страны с ядерным оружием, которое они модернизируют и проводят его испытания, и это — ответ на действия России в этой области.

Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в том, что собой представляет современное ядерное сдерживание в Европе и какие последствия могут иметь все эти "уточнения" и "напоминания".

Возможность применения Россией тактического ядерного оружия на войне в Украине обсуждается с самого начала российского вторжения в феврале 2022 года. Россия дает для этого повод, перенося ядерные боеприпасы в Беларусь и устраивая учения с выведением ядерных сил на позиции.

Со своей стороны, НАТО хоть и более умеренно, но тем не менее открыто напоминает о существовании собственного ядерного оружия в Европе и говорит о сдерживании России.

Со времен холодной войны, когда говорилось о ядерном сдерживании, имелось в виду стратегическое оружие — межконтинентальные ракеты и боеголовки, способные уничтожить другую страну.

Но теперь в Европе речь также идет о сдерживании меньшего масштаба с использованием тактического ядерного оружия (ТЯО) — зарядов меньшей мощности, установленных на носители с меньшим радиусом действия.

Однако, несмотря на такие ограничения, проблем с этим может быть больше. Как минимум потому, что роль ТЯО в современной войне, количество и назначение не вполне определены.

Сдерживание

В НАТО входят три страны со стратегическим ядерным оружием — США, Великобритания и Франция.

Кроме того, США размещает тактическое ядерное оружие в пяти государствах-членах НАТО в рамках соглашений о Совместных ядерных миссиях: считается, что американские тактические ядерные бомбы хранятся в Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции. Это оружие находится под американским контролем, и войска этих стран не могут его применить без разрешения американцев.

Тактическое ядерное оружие может быть у Франции. В докладе "Французское ядерное сдерживание", подготовленном Библиотекой Палаты общин британского парламента в 2020 году, говорится, что у Франции на тот момент имелось менее 300 ядерных боеголовок, все были развернуты и находились в рабочем состоянии.

"Ядерное сдерживание Франции включает компоненты подводного и воздушного базирования, что обеспечивает ей как стратегические, так и тактические ядерные возможности", — говорилось в документе.

О том, что в странах НАТО сдерживание обеспечивает не только стратегическое оружие, но и ТЯО, размещенное в Европе, много говорилось и ранее. Но в последние годы об этом вспоминают все чаще, особенно после ряда заявлений российского руководства, переноса тактического оружия в Беларусь и демонстративного проведения учений тактических ядерных сил.

12 июня 2024 года генсек Альянса Йенс Столтенберг, выступая на брифинге перед началом встречи министров обороны НАТО, связал ядерное сдерживание с российской активностью.

"Ядерное сдерживание НАТО — наша главная гарантия безопасности, наше главное сдерживание, это то, что развивалось в течение многих лет в соглашениях о Совместных ядерных миссиях, где у Соединенных Штатов есть ядерное оружие в Европе […] То, что мы видели в последние годы или месяцы, — это опасная ядерная риторика с российской стороны. Мы видели, что Россия объявила о размещении ядерного оружия в Беларуси, и мы также видели еще несколько учений, ядерных учений с российской стороны", — сказал он.

За пять дней до этого, выступая на Петербургском экономическом форуме, президент России Владимир Путин заявил, что Россия использует тактическое ядерное оружие как инструмент сдерживания в отношении европейских стран.

"У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. У нас по количеству их в разы больше на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, у нас все равно в разы больше. Ну если дойдет не дай бог до чего бы очень не хотелось, я перекрещусь, вот вы сказали сократить жертвы, а они могут возрасти до бесконечности", — сказал он.

Нестратегическое оружие

Тактическое ядерное оружие также принято называть "нестратегическим", и эта формулировка, возможно, более точная, поскольку не существует никакого четкого определения ТЯО, кроме как через отрицание — тактическим считается все ядерное оружие, которое не является стратегическим.

До сих пор никто не потрудился договориться о том, оружие какой мощности и дальности можно официально считать тактическим.

ТЯО в разное время было представлено в большом количестве разных видов. Ядерными могут быть баллистические и крылатые ракеты наземного, воздушного и морского базирования, артиллерийские снаряды, торпеды, есть и совсем уж экзотические мины и зенитные ракеты.

Тактическое ядерное оружие, в отличие от стратегического, вообще не было предметом регулирования международными соглашениями. Не существует также договоров, которые регулировали бы и средства его доставки.

В 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Он запрещал производить, испытывать и развертывать ракеты с дальностью от 500 до 5000 км (средней дальности) и от 150 до 500 км (малой или меньшей дальности).

Такие дальности, вероятно, включали в себя и ядерные ракеты, однако, как объяснил Би-би-си российский специалист в области СЯС, пожелавший остаться неназванным, ДРСМД не учитывал ТЯО, дальность которого зачастую была меньше 500 км. Поэтому считать, что этот документ как-то регулировал ТЯО, сложно.

29 мая 1990 года президенты СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший договорились о сокращении тактических ядерных вооружений в Европе и снижении степени их боеготовности, но это были односторонние инициативы, а не двусторонний договор.

17 сентября 1991 года Буш заявил о вывозе на территорию Соединенных Штатов всех артиллерийских снарядов и боеголовок тактических ракет с их последующей ликвидацией, снятии ТЯО с кораблей, подлодок и морской авиации, а также об уничтожении части боеголовок морского базирования.

Российский МИД впоследствии также заявил о выполнении Россией своих обязательств, включая более чем 50-процентное сокращение ядерного оружия для тактических ракет и авиации ВМФ, ракет ПВО и авиабомб.

Правда, общее их число оставалось неизвестным.

Уровень неизвестности иллюстрирует онлайн-справочник "Статус мировых ядерных сил", который выпустила "Федерация американских ученых" (неправительственная организация из США, которая, в частности, занимается исследованиями в области контроля за ядерными вооружениями).

Согласно этому справочнику, у США могут быть на вооружении в развернутом состоянии 100 единиц тактических ядерных боеприпасов, вероятнее всего — авиабомб B61.

В отношении других стран, включая Россию, информации нет. Если верить Владимиру Путину, "по количеству их в разы больше на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США, их все равно в разы больше".

Однако, как и в случае с американскими арсеналами, никакие независимые источники подтвердить это не могут.

В отличие от ТЯО, стратегическое ядерное оружие было предметом контроля в рамках выполнения договоров о сокращении наступательных вооружений, в которых прописывались не только предельные уровни, но взаимные инспекции на ядерные объекты.

Опасная слабость

Поскольку тактическое ядерное оружие предназначено не для уничтожения государств противника, а для использования на поле боя, то его сравнительно малая мощность — одно из важных свойств.

Однако, как отмечают военные эксперты, сравнительно малая мощность ТЯО опасна тем, что политики или военные могут принять решение о его применении, поскольку будут думать, что это не станет эскалацией, которая спровоцирует полномасштабную ядерную войну.

"Вместе с тем надо отметить, что ряд тактических боеприпасов оснащается зарядами, по мощности сравнимыми, а иной раз и превосходящими заряды стратегических систем, что не позволяет считать данный тезис справедливым для всех случаев применения ТЯО", — объяснил Би-би-си другой российский эксперт, также пожелавший остаться неназванным.

Это касается, в частности, российских тактических ядерных боеприпасов, мощность некоторых из которых может быть довольно высока.

Собственно, если брать в расчет слова Владимира Путина о том, что российское тактическое ядерное оружие "в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки", то его мощность может быть от 50 до 80 килотонн.

При этом США в процессе модернизации своих ядерных бомб стремятся как раз снизить их мощность, повысив точность.

Последняя модификация американской авиабомбы В61-12 использует заряд с изменяемой мощностью — от 0,3 до 50 килотонн.

Однако этот недостаток ТЯО, о котором много говорили эксперты, как раз комментируют в НАТО, постоянно напоминая, что все вопросы применения обсуждаются коллективно и в этот процесс вовлечены политики.

И в России, и в НАТО говорят, что условия применения ядерного оружия определены доктринальными документами, которые открыты и доступны для изучения.

Изменение политики

Роль тактического ядерного оружия, в отличие от стратегического, долгое время оставалась утилитарной — его рассматривали как эффективное средство ведения войны, на которой основным оружием будут обычные вооружения.

Другими словами, и в США, и в СССР его считали более мощной артиллерией, задача которой, например, расчистить дорогу для танкового наступления. Как вариант — на море ядерной ракетой можно было уничтожить группу военных кораблей.

Не являясь по сути частью стратегического сдерживания, в сознании военных оно не было стопроцентно запретным средством, каким в общем было стратегическое оружие. Стратегические арсеналы предназначались не для применения их в войне, а для того, чтобы сдерживать войну.

Отношение к тактическому ядерному оружию с течением времени менялось, и теперь оно стало по сути компонентом ядерного сдерживания, сохранив при этом свои недостатки — определенную непрозрачность арсеналов, а также сравнительно небольшую мощность для некоторых систем.

Изменение в отношении к ТЯО произошло раньше, но самым большим фактором, который, собственно, вызвал ускоренное строительство европейской системы сдерживания ТЯО, стало российское вторжение в Украину.

24 марта 2022 года на своем внеочередном саммите Североатлантический альянс решил значительно усилить свою "долгосрочную позицию сдерживания и обороны", а также разработать "полный спектр готовых сил и возможностей, необходимых для поддержания надежного сдерживания и обороны". Это касалось всех видов оружия массового поражения, включая ядерное.

На Вильнюсском саммите 2023 года государства-члены НАТО еще раз подтвердили, что предпримут все необходимые шаги для обеспечения надежности, эффективности, безопасности и защищенности миссии ядерного сдерживания.

Это включает в себя модернизацию ядерного потенциала НАТО и "обновление планирования для повышения гибкости и адаптивности ядерных сил Альянса".

И Россия, и НАТО настаивают на оборонительном характере своих ядерных сил, на четком политическом контроле и следовании доктринальным документам.

Но при этом и НАТО, и Россия совершенствуют свои арсеналы, открыто проводят учения, наконец, всё чаще говорят об этом на официальном уровне и в прессе.

Поэтому у многих жителей континента возникает вопрос…

...Есть ли вероятность ядерной войны в Европе?

В российской прессе время от времени публикуются материалы, в которых рассуждают о гипотетических сценариях первого применения ядерного оружия со стороны НАТО или Украины.

Некоторые комментаторы, в частности, указали на то, что среди истребителей F-16, которые западные страны передадут Украине, будут и самолеты из Нидерландов, страны, которая участвует в американской программе Совместных ядерных миссий.

Нидерланды переводят свои ВВС на новые истребители F-35, которые в начале июня получили возможность нести ядерные боеприпасы, а высвободившиеся F-16 действительно передадут Украине.

Но эта передача обусловлена не свойствами истребителей, а тем, что они есть у Нидерландов (а также у Бельгии, Норвегии и Дании — стран, которые также пообещали свои самолеты Украине).

Руководство НАТО в своих комментариях обычно подчеркивает, что ядерное оружие, которым владеют ее страны, может использоваться только для обороны.

Выступая на ПМЭФ и говоря о том, что Россия будет всегда руководствоваться ядерной доктриной, Владимир Путин отвечал на вопрос политолога Сергея Караганова. В этом вопросе политолог фактически призвал Путина добиться "разгрома и капитуляции противника" с помощью "убыстренного движения по лестнице ядерной эскалации".

И хотя Путин фактически ответил Караганову отказом, эти слова были произнесены в разговоре с главой государства, обладающего одним из самых больших ядерных арсеналов в мире. Далее в своем ответе Путин рассуждал о возможностях систем предупреждения о ракетном нападении России и США и том, станут ли американцы защищать Европу в ядерном противостоянии с Россией.

И это не первый раз, когда Путин говорит о возможном противостоянии с Западом в таких откровенных выражениях.

Тем не менее в НАТО считают, что на самом деле Россия не собирается применять ядерное оружие.

"Мы считаем маловероятным, чтобы Путин применил ядерное оружие в этом конфликте. И у нас нет информации о том, что он принял решение использовать это или другое оружие массового поражения, химическое, биологическое или радиоактивное. Но вместе с тем российская риторика остается довольно опасной. Мы считаем довольно безответственным для руководителя любой ядерной державы [произносить такие слова] в этом контексте", — сказал Русской службе Би-би-си представитель НАТО.

В Киеве, между тем, считают иначе. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко в интервью Times сказал, что не исключает, что Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия, если российская армия потерпит поражение в Украине.

Российский военный эксперт, говоривший с Би-би-си на условиях анонимности, сказал, что не стоит недооценивать решимость Кремля. "Я не очень понимаю, на чем основана уверенность такого рода. Мы уверены, что Путин не применит ядерное оружие… Почему?" — сказал он.

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