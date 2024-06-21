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Евросоюз и Украина заключат соглашение о безопасности в ближайшие дни. Текст уже согласован и ожидается, что 26 июня его подпишет Владимир Зеленский, говорят в Брюсселе.

Договор о безопасности между Европейским Союзом и Украиной будет подписан в ближайшие дни, сообщил на брифинге в Брюсселе в пятницу, 21 июня, высокопоставленный чиновник ЕС. Он отметил, что стороны уже согласовали текст договора - на это потребовалось несколько месяцев. По словам чиновника, ожидается, что документ будет подписан 26 июня президентом Украины Владимиром Зеленским. В договоре идет речь не только о военной помощи Киеву, но и о финансовой поддержке, евроинтеграции и других сферах сотрудничества.

Между тем ожидается и то, что 24 июня Евросоюз официально утвердит 14-й пакет санкций в отношении России за ее агрессию в Украине. Этим займутся главы МИД стран ЕС на совете по иностранным делам в Люксембурге. Они также пообщаются по видеосвязи со своим украинским коллегой по должности Дмитрием Кулебой. "Предоставление Украине вооружений - наш главный приоритет", - указал высокопоставленный чиновник. Эта тема будет первой на повестке дня в Совете ЕС по иностранным делам.

Еще одним пунктом повестки станет ситуация в Грузии. "Суть дискуссии в том, что Грузия хотела стать членом ЕС, однако мы видим, что она утвердила закон, противоречащий нашему законодательству и нашим ценностям, будучи страной-кандидатом", - сказал чиновник. Речь идет о принятом в стране законе об иностранном влиянии. Никаких решений в этом отношении на совете не ожидается, однако обсуждение этой темы продолжится на саммите Евросоюза 27 и 28 июня в Брюсселе.

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