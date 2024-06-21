Найджел Фарадж, наиболее известный своей агитацией за брексит, а ныне возглавляющий правую партию "Реформа", дал большое предвыборное интервью Би-би-си, в котором ведущий Ник Робинсон подробно расспросил его об отношении к Владимиру Путину и войне в Украине.

Найджел Фарадж, наиболее известный своей агитацией за брексит, а ныне возглавляющий правую партию "Реформа", дал большое предвыборное интервью Би-би-си, в котором ведущий Ник Робинсон подробно расспросил его об отношении к Владимиру Путину и войне в Украине.

Робинсон напомнил Фараджу его слова о том, что он восхищается Путиным, сказанные после аннексии Крыма в 2014 году, а также твит, опубликованный после начала большой войны в Украине в 2022 году, о том, что это последствие расширения НАТО и ЕС.

Фарадж пояснил свои слова так: "Я сказал, что он [Путин] мне не нравится… как человек, но я восхищался им как политическим игроком, поскольку он сумел взять под контроль управление Россией". Он настаивал, что эти слова он произнес все же раньше аннексии Крыма.

На вопрос о твите 2022 года "это было последствие расширения ЕС и НАТО" Фарадж ответил: "Но секундочку, мы же спровоцировали эту войну… Конечно, это его вина, он использовал то, что мы сделали, как предлог".

Фарадж также заявил, что он неоднократно предсказывал войну в Украине "с 1990-х годов, с падения Берлинской стены", и особенно в своей речи в Европарламенте в 2014 году (где он тогда, до выхода Великобритании из ЕС, был депутатом). "Мне было очевидно, что расширение НАТО и Европейского Союза все дальше на восток давало этому человеку [Путину] повод сказать его российскому народу: "Они опять идут на нас" — и начать войну", — сказал политик.

С начала предвыборной кампании партия Фараджа "Реформа", по данным опросов, начала набирать поддержку, угрожая сместить правящих консерваторов со второго места (на первом с большим отрывом остаются лейбористы).

Модели, основанные на опросах, предсказывают, что партии вряд ли удастся провести в Парламент больше пяти-шести депутатов из 650, и сами кандидаты от этой партии говорили об аналогичных ожиданиях (опросы отражают текущее состояние настроений в обществе, а не предсказывают будущее). Сами выборы состоятся 4 июля, почтовое голосование началось только накануне.

"Реформа" апеллирует прежде всего к электорату Консервативной партии, еще больше усугубляя ее положение. Сам Фарадж баллотируется в избирательном округе Клактон, в 2016 году массово голосовавшем за брексит.

Сам Фарадж говорил, что стремиться сделать из своей партии настоящую правую альтернативу консерваторам, которые, по его мнению, ведут слишком умеренную и центристскую политику.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!