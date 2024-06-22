Северная Корея строит участки стены в нескольких местах у границы с Южной Кореей. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, которые проанализировал отдел BBC Verify.

BBC Verify проанализировал спутниковые снимки высокого разрешения, сделанные вдоль семикилометрового участка границы между странами.

На изображениях можно видеть по крайней мере три участка, на которых были возведены заграждения вблизи демилитаризованной зоны общей протяженностью около 1 км. Они расположены вблизи восточного конца границы.

Не исключено, что заграждения возводились и на других участках границы.

Полученные изображения демонстрируют, что участки земли внутри демилитаризованной зоны (ДМЗ) были расчищены: по мнению экспертов, это может быть нарушением давнего перемирия с Южной Кореей.

ДМЗ — это буферная зона длиной 240 км и шириной 4 км, разделяющая Северную и Южную Кореи. Она была создана в 1953 году после подписания соглашения о перемирии, завершившего активные боевые действия между странами. Буферная зона на всем своем протяжении разделена на две части, каждая из которых контролируется одним из государств.

"На данный момент мы можем только спекулировать насчет того, стремится ли Северная Корея усилить свое военное присутствие и укрепиться вдоль границы", — говорит корреспондент базирующегося в Сеуле сайта NK News Шреяс Редди.

Точная дата начала строительства не известна из-за отсутствия более ранних снимков высокого разрешения, сделанных в этом районе. Однако на снимке, сделанном в ноябре 2023 года, этих сооружений видно не было.

Foto: BBC

"Еще в 1990-х годах Северная Корея возводила противотанковые заграждения, чтобы сдерживать продвижение танков в случае начала войны. Но в последнее время Северная Корея устанавливает стены высотой 2-3 м, и они не похожи на противотанковые стены", — рассказал Би-би-си эксперт по военным вопросам и обороне из сеульского Института политических исследований Ук Ян.

"Форма стен говорит нам о том, что это не просто препятствие, они предназначены для разделения территории", — добавляет доктор Ян.

Существуют также свидетельства того, что территория на северокорейской стороне демилитаризованной зоны была расчищена. На спутниковых снимках восточной части границы видно, что, похоже, недавно там была создана подъездная дорога.

Foto: BBC

Официальный представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи (ОКНШ) заявил на недавнем брифинге, что военные выявили деятельность, связанную с "укреплением тактических дорог, установкой мин и расчисткой пустырей".

Сообщения о расчистке земель, в том числе в нескольких других местах на контролируемой Северной Кореей стороне демилитаризованной зоны, поступали и ранее.

"Расчистка территории может быть направлена как на военные, так и на невоенные цели", — говорит профессор Института международных отношений Ильмин Корейского университета Киль Чжу Бан.

По его словам, это позволяет легко создать наблюдательные пункты, чтобы Северная Корея могла следить за военными действиями в Южной Корее и выявлять перебежчиков, которые пытаются пересечь границу с Южной Кореей.

Foto: BBC

Профессор и старший вице-президент по Азии и Корее в Центре стратегических и международных исследований Виктор Ча назвал строительство сооружений в демилитаризованной зоне необычным.

"Оно может стать нарушением перемирия без предварительных консультаций", — говорит Виктор Ча.

Корейская война закончилась в 1953 году перемирием, в рамках которого обе стороны обязались не совершать никаких враждебных действий "в пределах, из или против демилитаризованной зоны". Однако окончательного мирного урегулирования подписано не было.

Несмотря на то, что на протяжении многих лет воссоединение между двумя Кореями казалось маловероятным, о стремлении к нему говорили лидеры двух стран вплоть до 2024 года. В этом году Ким Чен Ын объявил, что его страна больше не будет стремиться к воссоединению с южным соседом.

Некоторые эксперты назвали это заявление "беспрецедентным" и усмотрели в нем значительное изменение политики Пхеньяна в отношении Сеула, которого Ким Чен Ын назвал "врагом номер один".

С тех пор Северная Корея также начала уничтожать символы, свидетельствующие о единстве двух стран, например, сносить памятники и стирать упоминания о воссоединении на правительственных сайтах.

"Северной Корее не нужны дополнительные барьеры, чтобы предотвратить удар с Юга, но, возводя эти пограничные заграждения, Север дает понять, что не стремится к воссоединению", — говорит руководитель отдела европейских и международных исследований в Королевском колледже Лондона Рамон Пачеко Пардо.

Некоторые эксперты также говорят, что это соответствует более широкой международной политике Ким Чен Ына.

"Северная Корея даже не делает вид, что хочет вести переговоры с Соединенными Штатами или Южной Кореей, она отвергла недавние попытки Японии начать переговоры", — говорит исследователь Корейского полуострова в Оксфорде Эдвард Хауэлл.

"Учитывая потепление отношений Северной Кореи с Россией, мы не должны удивляться, если межкорейские провокации в этом году участятся".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!