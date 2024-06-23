Шесть истребителей Королевских ВВС Великобритании Eurofighter Typhoon стоят на рулежной дорожке, двигатели двух из них ревут, а наземный персонал торопливо проводит последние проверки перед взлетом.

Мы публикуем перевод репортажа из Румынии корреспондента Би-би-си Ника Торпа. С оригиналом этой заметки на английском языке можно ознакомиться на сайте BBC News.

Вдалеке в летней дымке облако пыли поднимается над строительной площадкой второй взлетно-посадочной полосы длиной 3,5 км рядом с первой. Горячий северный ветер шелестит по крышам старых и новых ангаров.

Авиабаза "Михай Когэлничану" (MK) называется по имени близлежащей деревни, а та, в свою очередь — в честь либерального политического деятеля XIX века Михаила Когэлничану.

Сложно было подумать, что это местечко превратится в крупнейшую базу НАТО в Европе, превышающую по размерам даже "Рамштайн" в Германии.

Президент России Владимир Путин оправдывал свою войну в Украине угрозой НАТО европейскому флангу России. В ответ на его вторжение по натовской шахматной доске начали двигаться вперед новые фигуры.

На базе МК вскоре появится эскадрилья румынских F-16, недавно закупленных у Норвегии, а также беспилотники MQ-9 Reaper и военный городок, через который будут ротироваться солдаты, летчики и моряки 32 стран НАТО. Сейчас на базу прибыли финны.

База находится всего в 20 км от побережья Черного моря, до Одессы по прямой — 300 км, до Севастополя в оккупированном Россией Крыму — 400.

Для пилота Королевских ВВС Великобритании Чарли Тагга это третья и последняя командировка.

"Здесь гораздо больше американского присутствия, гораздо больше инфраструктуры, жилья, людей и оборудования", — говорит он.

По его словам, вторжение России в Украину изменило как районы, над которыми он летает, так и стратегическое положение миссии.

В 2021 году, во время его последней командировки на базу, пилоты натовских истребителей продвигались довольно далеко над международными водами в Черном море. Но теперь они накрепко привязаны к 12-мильной зоне над территориальными водами Румынии и Болгарии — "чтобы избежать недоразумений и эскалации ситуации с русскими".

"Раньше мы находились здесь в качестве сдерживающего фактора для любой российской агрессии. Теперь это скорее гарантия для других стран НАТО, таких как Румыния, что мы здесь и готовы их защищать", — говорит он.

По его словам, с момента его прибытия на базу МК истребители ни разу не поднимались на перехват российских самолетов, хотя в предыдущих миссиях над Балтикой такое бывало.

"Они просто пролетают мимо — это не противоречит международному праву, они имеют на это право. Но мы поднимаем свой самолет рядом с самолетом противника. С точки зрения позиционирования, это показывает русским… что мы активны. Мы летаем на самолетах с боекомплектом, и это посылает четкий сигнал, — говорит Тагг. — Кроме того, мы получаем ценную разведывательную информацию: фиксируем серийные номера самолетов и вооружение, которое они несут, так что это также добавляет деталей в общую разведывательную картину".

Поздно вечером в британском комплексе на базе MK он наблюдает на экранах радаров, как разворачивается война в соседней Украине.

"Можно видеть, как беспилотники "Шахед" заходят на Одессу. Тепловые сигналы на земле, куда попадают снаряды, радары, которые отслеживают самолеты, как дружественные, так и не очень дружественные — всё это довольно сюрреалистичная картина", — говорит пилот.

Хотя натовские истребители избегают контактов с россиянами в воздухе без необходимости, известно о двух инцидентах над Черным морем. В сентябре 2022 года российский пилот неправильно понял команду наземного управления и едва не сбил британский самолет-разведчик с экипажем примерно из 30 человек.

А в марте 2023 года российский Су-27 преднамеренно сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper, летевший из Румынии над международными водами. Несмотря на это, повседневная жизнь на базе MK в основном спокойная.

Перед офисным блоком командира базы Николае Крету чайки и вороны с гвалтом собирают урожай с полосы вишневых деревьев. В своем офисе Скотт Дилей из американского черноморского подразделения поддержки армии планирует материально-техническое обеспечение 1840 американских военнослужащих, несущих сейчас службу на базе.

"Мы стараемся создать для них домашний уют, пока они здесь квартируются. Так что база ничем не отличается от любого населенного пункта. Просто вокруг нее есть забор", — говорит он.

По его словам, американским солдатам трудно привыкнуть к тому, что сроки доставки товаров, заказанных по интернету, в Румынии могут составлять недели, а не часы. На прощание Чарли Тагг показывает мне свой самолет.

Вблизи "Тайфун" выглядит мощным, хотя и немного состарившимся. Но его вооружение, объясняет он, постоянно модернизируется. Теперь он может сбрасывать три разных типа бомб.

"А еще мы получаем новые радары, которые позволят нам обнаруживать и поражать угрозы на еще большем расстоянии", — говорит он.

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