По меньшей мере восемь человек погибли при пожаре в восьмиэтажном офисном здании под Москвой, сообщает британская телекомпания BBC со ссылкой на информацию губернатора региона Андрея Воробьева.

Представители спасательных служб сообщили государственному российскому информационному агентству, что от взрыва в здании в городе Фрязино, который расположен примерно в 25 километрах к северо-востоку от Москвы, спасся только один человек.

There is a major fire at a key military electronics factory in Moscow 🇷🇺. Whatever the origin one might assume that some production will be affected. pic.twitter.com/l4kx3tqmsj — Carl Bildt (@carlbildt) June 24, 2024

Два человека погибли, выпрыгнув из окна здания, а шестеро - в результате обрушения внутренних помещений офиса, сообщил Воробьев в социальных сетях.

О самом здании имеются противоречивые сведения, пишет BBC. По данным ТАСС, в этом здании когда-то располагался научно-исследовательский институт и оборонно-промышленный комплекс компании электронных компонентов "Платан", однако в заявлении российского государственного электронного холдинга "Росэлектроника" говорится, что он владеет зданием с 1990-х годов. Оппозиционные СМИ сообщают, что "Платан" находится в здании как минимум с конца 2023 года.

Воробьев сообщил, что 34-летний мужчина доставлен в больницу в тяжелом состоянии. В местных спасательных службах сообщили, что он единственный, кого удалось спасти. Также пострадали двое пожарных, сообщает BBC.

По словам официальных лиц, с огнем боролись более 130 человек и два вертолета.

Причина пожара пока не известна. Очевидец рассказал ТАСС, что пламя впервые появилось на шестом этаже здания.

Воробьев сообщил, что помещения в здании сданы в аренду офисам около 30 компаний.

По данному факту возбуждено уголовное дело, причина взрыва выясняется.

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