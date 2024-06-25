Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится к сделке с американским правосудием, в рамках которой он признает себя виновным в разглашении военных секретов и выйдет на свободу, следует из судебных документов, опубликованных в ночь на вторник.

В соответствии со сделкой 52-летнему Ассанжу будут предъявлены обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.

Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения с зачетом пяти лет, которые он уже провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, после чего он будет освобожден и сможет вернуться на родину в Австралию.

Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном — по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш, касающихся войн в Афганистане и Ираке.

Ожидается, что сделка, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту, будет оформлена в среду в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана.

В WikiLeaks сообщили, что в понедельник Ассанж был освобожден из тюрьмы "Белмарш" на востоке Лондона и покинул Британию.

"Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима "Белмарш" утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт "Станстед", где сел на самолет и улетел из Великобритании", — написали его соратники в соцсети X.

Они отметили, что сделка стала возможна благодаря глобальной кампании поддержки после длительных переговоров с Министерством юстиции США, и добавили, что официально процедура еще не завершена.

Как сообщает CNN со ссылкой на источники, представители ФБР и Минюста США выступали против любой сделки, которая не включает признание Ассанжем своей вины в уголовном преступлении.

По данным сервиса Flightradar24, из Лондона самолет с Ассанжем направился в Бангкок.

Высокопоставленный тайский чиновник сообщил AFP, что бизнес-джет остановится в международном аэропорту "Донмыанг" для дозаправки и вечером вылетит на остров Сайпан.

Заседание в федеральном окружном суде Северных Марианских Островов на Сайпане назначено на 9 утра среды (23:00 вторника по Гринвичу).

Министерство юстиции США попросило провести слушания по делу в тот же день, следует из письма прокуроров.

Как ожидается, после слушаний и приговора Ассанж будет освобожден и отправится в Австралию.

В апреле президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу австралийских властей прекратить уголовное преследование Ассанжа.

"Премьер-министр Энтони Албаниз ясно дал понять, что дело господина Ассанжа слишком сильно затянулось, и его дальнейшее пребывание в тюрьме ничего не даст", — заявил представитель правительства Австралии, комментируя сообщения о сделке.

Сделка с американскими властями положит конец юридической тяжбе, которая продолжалась более 10 лет и грозила обернуться длительным тюремным сроком.

В случае экстрадиции в США и обвинительного приговора основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.

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