Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж готовится к сделке с американским правосудием, в рамках которой он признает себя виновным в разглашении военных секретов и выйдет на свободу, следует из судебных документов, опубликованных в ночь на вторник.
В соответствии со сделкой 52-летнему Ассанжу будут предъявлены обвинения в заговоре с целью получения и раскрытия сведений о национальной обороне.
Ожидается, что Ассанж будет приговорен к 62 месяцам тюремного заключения с зачетом пяти лет, которые он уже провел в британской тюрьме, оспаривая экстрадицию в США, после чего он будет освобожден и сможет вернуться на родину в Австралию.
Изначально основателя WikiLeaks обвиняли по 18 пунктам, в основном — по Закону о шпионаже, в связи с обнародованием конфиденциальных военных документов и дипломатических депеш, касающихся войн в Афганистане и Ираке.
Ожидается, что сделка, в рамках которой он признает себя виновным по одному пункту, будет оформлена в среду в суде Северных Марианских Островов — территории США в западной части Тихого океана.
В WikiLeaks сообщили, что в понедельник Ассанж был освобожден из тюрьмы "Белмарш" на востоке Лондона и покинул Британию.
"Джулиан Ассанж на свободе. Он покинул тюрьму строгого режима "Белмарш" утром 24 июня, проведя в ней 1901 день. Высокий суд Лондона освободил его под залог, и днем он был отпущен в аэропорт "Станстед", где сел на самолет и улетел из Великобритании", — написали его соратники в соцсети X.
Они отметили, что сделка стала возможна благодаря глобальной кампании поддержки после длительных переговоров с Министерством юстиции США, и добавили, что официально процедура еще не завершена.
Как сообщает CNN со ссылкой на источники, представители ФБР и Минюста США выступали против любой сделки, которая не включает признание Ассанжем своей вины в уголовном преступлении.
По данным сервиса Flightradar24, из Лондона самолет с Ассанжем направился в Бангкок.
Высокопоставленный тайский чиновник сообщил AFP, что бизнес-джет остановится в международном аэропорту "Донмыанг" для дозаправки и вечером вылетит на остров Сайпан.
Заседание в федеральном окружном суде Северных Марианских Островов на Сайпане назначено на 9 утра среды (23:00 вторника по Гринвичу).
Министерство юстиции США попросило провести слушания по делу в тот же день, следует из письма прокуроров.
Как ожидается, после слушаний и приговора Ассанж будет освобожден и отправится в Австралию.
В апреле президент США Джо Байден заявил, что рассматривает просьбу австралийских властей прекратить уголовное преследование Ассанжа.
"Премьер-министр Энтони Албаниз ясно дал понять, что дело господина Ассанжа слишком сильно затянулось, и его дальнейшее пребывание в тюрьме ничего не даст", — заявил представитель правительства Австралии, комментируя сообщения о сделке.
Сделка с американскими властями положит конец юридической тяжбе, которая продолжалась более 10 лет и грозила обернуться длительным тюремным сроком.
В случае экстрадиции в США и обвинительного приговора основателю WikiLeaks грозило до 175 лет тюрьмы.