Министерство иностранных дел РФ объявило об "ограничении доступа" на территории России к нескольким десяткам европейских изданий. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте ведомства.

В российском МИД пояснили, что решение принято в ответ на блокировку РИА "Новости", "Известий" и "Российской газеты" на территории ЕС. Также ведомство утверждает, что блокируемые европейские ресурсы "систематически распространяют недостоверную информацию о ходе специальной военной операции", как в РФ называют полномасштабное вторжение в Украину.

"Российская сторона неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции. [...] Ответственность за подобное развитие событий лежит исключительно на руководстве Евросоюза и на поддержавших такое решение странах данного объединения", — заявили в МИД РФ.

Среди порталов, доступ к которым запрещен на территории России, оказались четыре медиа из Латвии: LSM, TVNet, Diena и Apollo. Аналогичные ограничения введены в отношении общественных вещательных компаний ERR в Эстонии и LRT в Литве, а также эстонского Delfi.

Другие крупные СМИ, упомянутые в документе, — немецкие Die Zeit, Der Spiegel и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанская El Pais, итальянская La Repubblica, польский Belsat, финские Yle и Helsingin Sanomat, французские Le Monde, Liberation и Arte, агентство AFP, издания Politico и EUObserver.

Доступ к Rus.Delfi.lv и Ru.Delfi.lt заблокирован на территории РФ с весны 2022 года, как и к нескольким другим русскоязычным новостным порталам стран Балтии.

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