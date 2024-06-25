Верховный суд Израиля во вторник постановил, что студенты ешив (учебных заведений для ультраортодоксальных евреев) должны призываться в ряды вооруженных сил страны наравне со всеми, и дал распоряжение правительству начать готовить соответствующий законопроект, сообщает русская служба Би-би-си.

Служба в армии обязательна в Израиле для юношей и девушек, достигших 18 лет, но ультраортодоксы всегда были освобождены от военной повинности. Этот вопрос давно служит предметом горячих споров между светскими и ортодоксальными политиками страны.

Верховный суд также запретил государственное финансирование семинарий, учащиеся которых не проходят военную службу.

Эти решения коснутся не только уклада жизни израильской ортодоксальной общины, но и ставят вопрос о дальнейшем существовании нынешнего правительства Израиля — самого религиозного в истории страны.

В чем угроза правительству и почему не хотят служить ортодоксы?

После нескольких лет политического кризиса, на фоне которого выборы в Израиле проводились пять раз за неполные четыре года, новое правительство Биньямина Нетаньяху стало возможно лишь благодаря коалиции его "Ликуда" с ультраортодоксальными партиями — ШАС и "Союз объединенной торы", а также ультранационалистическим блоком "Религиозный сионизм".

Объединяясь с Нетаньяху в ноябре 2022 года, они поставили ему ряд условий, в частности, способствовать продвижению их религиозной повестки.

Ультраортодоксальные евреи видят свое предназначение только в изучении торы и в соблюдении обычаев Ветхого Завета. Они считают, что только в этом есть гарантия дальнейшего существования народа Израиля.

Кроме того, ортодоксы опасаются, что сближение молодых людей из их общины со светским обществом через службу в армии может отвратить их от строгого соблюдения веры.

По некоторым данным, ЦАХАЛ начал работать над программой призыва ультраортодоксов еще в прошлом году с одобрения министра обороны Израиля Йоава Галанта. С тех пор кабинет Нетаньяху предпринимал все возможное, чтобы затянуть этот процесс и максимально продлить сроки существующих отсрочек.

Отсрочки работают следующим образом: достигший призывного возраста ультраортодокс должен предоставить декларацию о прохождении учебы в ешиве; на основании численности студентов формируется бюджет каждого отдельного учебного заведения, на который студенты могут содержаться из года в год, продлевая свои отсрочки.

Как правило, студенты ешив учатся там по меньшей мере до 27 лет, когда они больше не подлежат призыву на срочную военную службу.

Содержание ешив обходится Израилю в миллиарды шекелей в год.

Запрет Верховного суда на финансирование семинарий в случае непрохождения учащимися военной службы по сути ломает эту схему к огромному неудовольствию партнеров Нетаньяху по коалиции.

Лидеры ультраортодоксальных партий заявили, что они крайне разочарованы. И хотя никто из них пока открыто не высказался в духе "Биби, решай вопрос, иначе мы выйдем из коалиции, и твое правительство рухнет", это, судя по всему, лишь вопрос времени.

В недавнем прошлом партнеры уже шантажировали премьер-министра подобным образом в вопросе возможного прекращения военной операции в секторе Газа.

Зачем это Израилю?

Израильские эксперты уже давно говорят, что судьба закона о призыве ультраортодоксов всегда зависела от того, насколько решительно настроена армия.

Просто до сих пор у ЦАХАЛ не было кадровой необходимости продавить этот вопрос.

Ультраортодоксы составляют примерно 14% израильского общества и являются самой быстро растущей его частью, обеспечивая Израилю демографический баланс с соседями.

После начала войны в ряды ЦАХАЛ добровольно записались лишь единичные представители общины. При этом, по некоторым подсчетам, в данный момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию.

"Сейчас нам нужны человеческие ресурсы. Это не политика, это математика", — сказал министр обороны Израиля Йоав Галант в марте этого года.

Споры о судебной реформе

Иронично, что жизненный уклад израильских ортодоксов изменит тот самый орган, к ослаблению которого ультраортодоксы в правительстве приложили больше всего сил.

При образовании действующего правительства у Биньямина Нетаньяху и его партнеров была общая цель — лишить Верховный суд Израиля полномочий влиять на решения правительства и парламента.

Ввиду отсутствия в Израиле конституции, функции механизма сдержек и противовесов исполнительной и законодательной власти в стране выполняет Верховный суд.

Ультраправых и ортодоксов не устраивало, что суд рубит на корню многие их инициативы. Нетаньяху, с 2017 года находящийся под следствием по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием, в свою очередь, стремился обрести иммунитет от уголовного преследования.

По замыслу новой коалиции, любые вето Верховного суда должны были преодолеваться простым парламентским большинством, а поскольку правящая коалиция как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, то предполагалась, что у нее в руках будет сконцентрирована вся власть.

В июле 2023 года парламент одобрил соответствующую судебную реформу, что спровоцировало самый серьезный в истории страны раскол в израильском обществе, вылившийся в миллионные протесты.

1 января 2024 Верховный суд Израиля признал судебную реформу неконституционной, и вопрос с ее вступлением в силу был закрыт.

Таким образом, с точки зрения партнеров по коалиции, Нетаньяху не смог совладать с органом, который теперь так больно по ним ударил.

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