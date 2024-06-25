Верховный суд Израиля во вторник постановил, что студенты ешив (учебных заведений для ультраортодоксальных евреев) должны призываться в ряды вооруженных сил страны наравне со всеми, и дал распоряжение правительству начать готовить соответствующий законопроект, сообщает русская служба Би-би-си.
Служба в армии обязательна в Израиле для юношей и девушек, достигших 18 лет, но ультраортодоксы всегда были освобождены от военной повинности. Этот вопрос давно служит предметом горячих споров между светскими и ортодоксальными политиками страны.
Верховный суд также запретил государственное финансирование семинарий, учащиеся которых не проходят военную службу.
Эти решения коснутся не только уклада жизни израильской ортодоксальной общины, но и ставят вопрос о дальнейшем существовании нынешнего правительства Израиля — самого религиозного в истории страны.
В чем угроза правительству и почему не хотят служить ортодоксы?
После нескольких лет политического кризиса, на фоне которого выборы в Израиле проводились пять раз за неполные четыре года, новое правительство Биньямина Нетаньяху стало возможно лишь благодаря коалиции его "Ликуда" с ультраортодоксальными партиями — ШАС и "Союз объединенной торы", а также ультранационалистическим блоком "Религиозный сионизм".
Объединяясь с Нетаньяху в ноябре 2022 года, они поставили ему ряд условий, в частности, способствовать продвижению их религиозной повестки.
Ультраортодоксальные евреи видят свое предназначение только в изучении торы и в соблюдении обычаев Ветхого Завета. Они считают, что только в этом есть гарантия дальнейшего существования народа Израиля.
Кроме того, ортодоксы опасаются, что сближение молодых людей из их общины со светским обществом через службу в армии может отвратить их от строгого соблюдения веры.
По некоторым данным, ЦАХАЛ начал работать над программой призыва ультраортодоксов еще в прошлом году с одобрения министра обороны Израиля Йоава Галанта. С тех пор кабинет Нетаньяху предпринимал все возможное, чтобы затянуть этот процесс и максимально продлить сроки существующих отсрочек.
Отсрочки работают следующим образом: достигший призывного возраста ультраортодокс должен предоставить декларацию о прохождении учебы в ешиве; на основании численности студентов формируется бюджет каждого отдельного учебного заведения, на который студенты могут содержаться из года в год, продлевая свои отсрочки.
Как правило, студенты ешив учатся там по меньшей мере до 27 лет, когда они больше не подлежат призыву на срочную военную службу.
Содержание ешив обходится Израилю в миллиарды шекелей в год.
Запрет Верховного суда на финансирование семинарий в случае непрохождения учащимися военной службы по сути ломает эту схему к огромному неудовольствию партнеров Нетаньяху по коалиции.
Лидеры ультраортодоксальных партий заявили, что они крайне разочарованы. И хотя никто из них пока открыто не высказался в духе "Биби, решай вопрос, иначе мы выйдем из коалиции, и твое правительство рухнет", это, судя по всему, лишь вопрос времени.
В недавнем прошлом партнеры уже шантажировали премьер-министра подобным образом в вопросе возможного прекращения военной операции в секторе Газа.
Зачем это Израилю?
Израильские эксперты уже давно говорят, что судьба закона о призыве ультраортодоксов всегда зависела от того, насколько решительно настроена армия.
Просто до сих пор у ЦАХАЛ не было кадровой необходимости продавить этот вопрос.
Ультраортодоксы составляют примерно 14% израильского общества и являются самой быстро растущей его частью, обеспечивая Израилю демографический баланс с соседями.
После начала войны в ряды ЦАХАЛ добровольно записались лишь единичные представители общины. При этом, по некоторым подсчетам, в данный момент в стране насчитывается порядка 67 тыс. мужчин-ортодоксов, подлежащих призыву в армию.
"Сейчас нам нужны человеческие ресурсы. Это не политика, это математика", — сказал министр обороны Израиля Йоав Галант в марте этого года.
Споры о судебной реформе
Иронично, что жизненный уклад израильских ортодоксов изменит тот самый орган, к ослаблению которого ультраортодоксы в правительстве приложили больше всего сил.
При образовании действующего правительства у Биньямина Нетаньяху и его партнеров была общая цель — лишить Верховный суд Израиля полномочий влиять на решения правительства и парламента.
Ввиду отсутствия в Израиле конституции, функции механизма сдержек и противовесов исполнительной и законодательной власти в стране выполняет Верховный суд.
Ультраправых и ортодоксов не устраивало, что суд рубит на корню многие их инициативы. Нетаньяху, с 2017 года находящийся под следствием по обвинениям в мошенничестве, коррупции и злоупотреблении доверием, в свою очередь, стремился обрести иммунитет от уголовного преследования.
По замыслу новой коалиции, любые вето Верховного суда должны были преодолеваться простым парламентским большинством, а поскольку правящая коалиция как раз и располагает большинством кресел в Кнессете, то предполагалась, что у нее в руках будет сконцентрирована вся власть.
В июле 2023 года парламент одобрил соответствующую судебную реформу, что спровоцировало самый серьезный в истории страны раскол в израильском обществе, вылившийся в миллионные протесты.
1 января 2024 Верховный суд Израиля признал судебную реформу неконституционной, и вопрос с ее вступлением в силу был закрыт.
Таким образом, с точки зрения партнеров по коалиции, Нетаньяху не смог совладать с органом, который теперь так больно по ним ударил.