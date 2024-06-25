В ответ на санкции Европейского союза (ЕС) против российского режима Москва во вторник объявила о блокировании доступа к 81 средству массовой информации ЕС, включая четыре латвийских СМИ, сообщает агентство LETA.

Как сообщалось, 14-й пакет санкций против России, вступивший в силу в понедельник, включает, в частности, запрет на вещание четырех пропагандистских каналов режима Владимира Путина - "Голос Европы", РИА Новости, "Известия", "Российская газета".

ЕС признал, что эти так называемые СМИ являются инструментами Кремля в его войне против Украины.

В опубликованный Москвой список западных СМИ, которым отказано в доступе с территории России, вошли, в частности, такие влиятельные издания и агентства, как французское информационное агентство AFP, французская газета Le Monde, немецкий еженедельник Der Spiegel, немецкие газеты Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo и El Pais, итальянские газеты La Stampa и La Repubblica.

В России также закрыт доступ к латвийскому сайту общественных СМИ lsm.lv, новостным сайтам apollo.lv и tvnet.lv, и газете Diena.

Кремль также закрыл доступ к сайту литовского общественного вещателя LRT, а также к новостным сайтам lrytas.lt и 15min.lt.

Россия также запретила доступ к сайту эстонского общественного вещателя ERR и эстонскому новостному сайту Delfi.ee.

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