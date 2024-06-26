Во вторник Сейм Литвы поддержал предложение министерства юстиции о денонсации двустороннего договора о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенного между Литвой и Россией в 1992 году. Об этом пишет LRT.

Решение поддержали 93 депутата Сейма, еще пятеро при голосовании воздержались.

Министр юстиции Эвелина Добровольска объяснила необходимость денонсации договора тем, что в последнее время объем запросов о правовой помощи со стороны Вильнюса значительно сократился. По ее словам, фактически сотрудничество в рамках договора не осуществляется уже более двух лет.

Как подчеркнула Добровольска, полномасштабное вторжение РФ в Украину привело к грубым нарушениям принципов международного права, поэтому Литва должна "четко выразить свою политическую волю и прекратить сотрудничество в области международных отношений со страной-агрессором".

Оценивая инициативу министерства, Департамент права Канцелярии Сейма указал на вероятное сокращение возможностей по оказанию юридической помощи литовским граждан и организациям в случае денонсации договора. При этом в парламентской оценке "не ставится под сомнение цель не поддерживать тесное правовое сотрудничество с государством-агрессором в международных отношениях".

В пояснительной заметке к законопроекту о денонсации договора отмечено, что правовое сотрудничество между Литвой и Россией при необходимости будет продолжено на основе многосторонних международных соглашений.

Ранее аналогичные договоры о правовой помощи с Россией денонсировали Латвия и Эстония.

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