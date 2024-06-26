Суд Евросоюза в Люксембурге аннулировал решение Совета ЕС о введении санкций в отношении российского предпринимателя Дмитрия Пумпянского и его жены Галины. Ранее Суд ЕС снял санкции с их сына Александра.
Пумпянский-старший — основатель Трубной металлургической компании и группы "Синара". Его сын Александр тоже занимал разные должности в этих фирмах.
Несмотря на снятие персональных ограничений против семьи Пумпянских, компании, которые они контролировали, остались под санкциями. Это ТМК, группа "Синара", банк "Синара" и акционерное общество СТМ.
Совет ЕС, вводя в марте 2022 года санкции против Пумпянского-старшего и его жены, обосновал штрафные меры поддержкой политики, подрывающей территориальную целостность Украины. Бизнесмен и его супруга сочли, что их внесли в санкционные списки незаконно, и обратились в суд в индивидуальном порядке с требованием отменить ограничительные меры.
Журнал Forbes оценивает состояние Пумпянского в 3,3 млрд долларов.