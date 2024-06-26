"Тот, кто верит, что страна, что Украина такое переживет и что из этого получится прочный мир в Европе, тот очевидно уж очень много смотрит Russia Today". Так канцлер Германии Олаф Шольц, выступая 26 июня с правительственным заявлением в бундестаге, прокомментировал предложение Путина о прекращении огня в Украине.

лине не ожидают."Путин и далее делает ставку на продолжение войны, - заявил Шольц. - И это становится особенно очевидным по его мнимому предложению о перемирии… Ведь речь в нем идет не о прекращении огня, нет, там еще говорилось о том, что территории Украины, еще даже не занятые российскими войсками, что и они должны быть в нарушение международного права переданы России, что Украина должна быть демилитаризована и что она должна и в будущем отказаться от какой-либо военной помощи".

Деньги для Украины из доходов от замороженных активов РФ

По мнению канцлера, в миротворческую способность такого варианта может поверить только человек, полностью одурманенный российской пропагандой - такой, которую и ретранслирует телеканал RT (бывший Russia Today). Шольц положительно оценил итоги проходившей в Швейцарии мирной конференции по Украине: "Путин должен понять, что на поле боя он не достигнет своей цели покорить Украину".

Канцлер напомнил также о саммите G7 в Италии, решения которого он назвал чрезвычайно далекоидущими. Например, договоренность о предоставлении Украине кредита на 50 млрд долларов из доходов от замороженных на Западе российских активов.

"Расчет российского президента на то, что из-за действующих в европейских странах или в США фискальных норм будет невозможным предоставить Украине помощь, в которой она сейчас нуждается, - заявил Олаф Шольц, - в результате этого решения G7 такой расчет оказался никчемным".

Европа и Украине могут положиться на США

Тщетны, по мнению немецкого канцлера, и надежды Кремля на раскол в НАТО по вопросам военной помощи Украине. Юбилейный саммит Североатлантического альянса, отмечающего свое 75-летие, пройдет в Вашингтоне с 9 до 11 июля.

Олаф Шольц напомнил, что в последние годы и даже десятилетия то и дело возникали дискуссии о том, есть ли еще перспективы у этой организации, и сомнения в верности Соединенных Штатов своим трансатлантическим обязательствам по обеспечению безопасности Европы.

Это не так, констатировал канцлер: "Мы могли и в трудных ситуациях всегда полагаться на Америку, трансатлантическая безопасность и сейчас имеет центральное значение, в том числе и с учетом перспектив обеспечения безопасности Украины". Важную роль на вашингтонском саммите будут играть вопросы поддержки Украины и обучения ее военнослужащих. "При этом одновременно совершенно ясно, и мне важно об этом еще раз сказать, - заявил Шольц, - в результате того, что мы делаем, НАТО не станет участником конфликта, эту границу мы не перейдем и не переходим сейчас".

Кадровые назначения в Еврокомиссии

Говоря о предстоящем в конце текущей недели саммите Европейского Союза, Олаф Шольц рассказал, что в ходе предварительных консультаций с представителями проевропейских фракций в Европарламенте, а также лидерами целого ряда ведущих государств ЕС согласованы главные кадровые назначения в будущем составе Еврокомиссии.

Так, новым председателем Совета ЕС станет вместо Шарля Мишеля бывший глава правительства Португалии Антониу Кошта, а действующий премьер-министр Эстонии Кая Каллас займет пост верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, сменив Жозепа Борреля.Главой же Еврокомиссии на второй срок останется Урсула фон дер Ляйен.

Канцлер убежден, что на предстоящем саммите все лидеры стран ЕС поддержат эти кадровые предложения. А учитывая расстановку сил в новом составе Европарламента, где три четверти депутатов составляют представители проевропейских центристских партий, возражений и со стороны ЕП в Берлине не ожидают.

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