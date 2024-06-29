Foto: Zuma Press/Scanpix/LETA

Масуд Пезешкиан, считающийся наиболее умеренным из кандидатов на пост президента Ирана, вышел во второй тур выборов вместе с консерватором Саидом Джалили, в прошлом представлявшим страну на переговорах о ее ядерной программе.

Для победы в первом туре кандидатам необходимо было набрать 50% голосов, но показатели обоих колеблются около отметки в 40%, Пезешкиан лидирует с небольшим отрывом.

Министерство внутренних дел Ирана подтвердило, что второй тур назначен на 5 июля.

Согласно предварительным подсчетам Министерства внутренних дел, Джалили отстает Пезешкиана — бывшего кардиохирурга и министра здравоохранения — примерно на миллион голосов.

Пезешкиан обещал пересмотреть, среди прочего, действия полиции нравов, которая навязывает женщинам строгий дресс-код, — он называл их это аморальным.

Вместе с тем, хотя его считают реформистом, Пезешкиан глубоко предан духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Некоторые эксперты полагают, что в случае его избрания Ирану не следует ожидать чего-либо большего, чем разница в тоне.

Выборы были объявлены вскоре после того, как 19 мая бывший президент Эбрагим Раиси погиб, когда вертолет, в котором он летел из Азербайджана, врезался в гору. В катастрофе погибли еще семь человек.

Хотя в Иране 61,5 млн избирателей, имеющих право голоса, 28 июня проголосовало лишь около 40% – это наименьший показатель со времен Исламской революции 1979 года.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи, обладающий высшей властью в стране, призвал к "максимальной" явке.

В 2022 году Иран потрясла огромная волна протестов, вызванная смертью 22-летней Махсы Амини, которая была задержана полицией нравов по обвинению в нарушении строгого дресс-кода Ирана.

Правозащитные организации заявляют, что в ходе репрессий сотни людей были убиты и тысячи задержаны.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit