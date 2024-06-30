Партия из 14 американских танков M1 Abrams была доставлена на военную базу НАТО, расположенную в польском городе Повидз. Об этом сообщила газета министерства обороны США Stars and Stripes со ссылкой на представителя армии. Вместе с танками на склад в Польше прибыла бронированная ремонтно-эвакуационная машина M88.

Партия бронетехники переброшена в Повидз на случай "российской агрессии на восточном фланге НАТО", говорится в публикации. Ожидается, что в ближайшее время на военной базе, расположенной в 400 км от западной границы с Украиной, будут размещены 85 боевых танков, 190 бронемашин, а также 35 артиллерийских орудий, таких как самоходная гаубица M109 и боеприпасы к ним, отмечает издание.

"Самый значительный объект НАТО за 30 лет"

Военная база в Подвидзе - "самый значительный объект инфраструктуры НАТО за последние три десятилетия", указывает издание. Полная эксплуатация объекта, как ожидается, начнется в 2025 году. Полковник Эрнест Лейн II отметил "стратегическое расположение" базы, открывающее "множественные пути подхода и высадки".

Stars and Stripes уточняет, что склады и военная техника на них могут быть задействованы в тех случаях, когда "командованию требуется дополнительная боевая мощь для экстренных операций, учений или тренировок". Отмечается, что объект позволяет сократить сроки развертывания войск с 60 дней до недели, а также оснастить бронетанковую бригаду за 48 часов.

Анджей Дуда: восточный фланг НАТО подвержен наибольшей опасности

Восточный фланг НАТО сегодня находится в особой ситуации, поскольку этот регион является бастионом и рубежом обороны от возможной агрессии России против стран альянса, но в то же время он подвергается и наибольшей опасности, заявил 11 июня президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вновь пообещал странам восточного фланга альянса поддержку на фоне российского вторжения в Украину. "У НАТО есть силы, ресурсы, возможности и политическая воля, чтобы защитить каждого союзника", - заявил Столтенберг на саммите девяти восточноевропейских стран НАТО.

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