В воскресенье во Франции прошел первый тур парламентских выборов, согласно первым результатам опросов на выходе из избирательных участков, лидирует "Национальное объединение" Марин Ле Пен и Жордана Барделла, набравшее 34% голосов.

На втором месте левый альянс "Новый Народный Фронт" с 28,1%, центристы президента Макрона набирают 20,3%.

После сегодняшнего первого тура два ведущих кандидата в каждом избирательном округе проходят во второй тур, а в некоторых случаях и третий кандидат, если наберет достаточно голосов.

Ближайшая неделя станет чрезвычайно важной. Один из главных вопросов: станут ли партийные лидеры центристских партий призывать своих избирателей голосовать за левый альянс, то есть за социалистов, коммунистов и Зеленых? Это возможно, если они сочтут своей главной задачей не допустить к власти "Национального объединения".

Так что только в следующее воскресенье, после второго тура, Франция узнает состав своего следующего парламента и получит ответ на главный вопрос: одержало ли "Национальное объединение" впечатляющую историческую победу.

Но при сохранении нынешний тенденций Францию, одну из ведущих стран ЕС, может возглавить правительство правых популистов.

"Демократия сказала свое слово, и французы поставили "Национальное объединение" и его союзников на первое место, фактически уничтожив лагерь Макрона", — заявила Марин Ле Пен, выступая перед своими сторонниками.

"Нам нужно абсолютное большинство, чтобы через неделю Джордан Барделла мог быть назначен премьер-министром", — добавила она.

Президент Франции Макрон также выступил, призвав избирателей поддержать "республиканских и демократических" кандидатов во втором туре выборов в следующее воскресенье.

Эты выборы показали высокую явку. К полудню она составила 26% — самый высокий показатель за более чем 40 лет. "Это самый высокий уровень со времен выборов в законодательные органы 1981 года", — заявил в сети X директор по исследованиям социологического института Ipsos Матье Галлар.

Предвыборная кампания длилась всего 20 дней, и это пошло на пользу "Национальному объединению", которое быстро доработало свои обещания по иммиграции, преступности и безопасности, а также по снижению налогов для преодоления кризиса стоимости жизни.

Джордан Барделла хочет стать первым премьер-министром от "Национального объединения", и его партия уверена в победе в десятках избирательных округов в первом туре.

Барделла, однако, готов занять премьерское кресло только в том случае, если его партия наберет абсолютное большинство в парламенте — как минимум 289 мест. В противном случае Францию ожидает "подвешенный" парламент и тупиковая ситуация, поскольку договориться о создании коалиции "Национальному объединению" будет непросто.

Как только в воскресенье вечером появятся первые результаты, противники "Национального объединения" должны будут решить, кого поддержать во втором туре по всей Франции, чтобы не допустить формирования ультраправого правительства.

По данным опросов, во многих случаях во втором туре "Национальное объединение" будет противостоять наспех сколоченному левому альянсу под названием "Новый народный фронт", который считает, что может даже выиграть выборы.

Но, как считает Брис Тинтюрье из института опросов Ipsos, из-за ожидаемой высокой явки как минимум в 250 избирательных округах может сложиться ситуация, когда во второй тур выйдут представители трех партий.

На предыдущих выборах партии по всему политическому спектру объединялись, чтобы не допустить ультраправых к власти. Непонятно, как ситуация развернется в этот раз и согласится ли представитель одной из партий сняться с гонки, чтобы объединить голоса противников "Национального объединения".

Лидеры "Национального объединения" много лет работали над тем, чтобы избавиться от своего экстремистского имиджа, крепко ассоциировавшегося с партией еще со времен отца ее нынешнего лидера Жана-Мари Ле Пена.

Наряду с политикой предоставления французским гражданам "национального предпочтения" при выборе работы и жилья, партия обещает снизить НДС на энергоносители и разрешить молодым людям до 30 лет не платить подоходный налог. Согласно опросам, экономическая программа "Национального объединения" импонирует французам больше, чем у любой другой партии.

Партия Марин Ле Пен также хочет отменить "право почвы" — право на автоматическое получение французского гражданства для детей, родившихся от иностранцев, если эти дети провели пять лет во Франции: в возрасте с 11 до 18 лет они имеют право подать заявление на получение французского гражданства.

Аналитики предсказывают, что альянс "Вместе" президента Макрона потеряет места в парламенте, а дни Габриэля Атталя на посту премьер-министра, похоже, сочтены, хотя опросы показывают, что он остается самым популярным политиком во Франции.

"Эпоха Макрона закончилась", — заявил накануне голосования бывший президент страны Франсуа Олланд.

Олланд, при котором Макрон начинал свою политическую карьеру, снова баллотируется в парламент — теперь уже от "Нового народного фронта".

Однако даже союзники Макрона недовольны его авантюрой с внезапными выборами.

Следующие выборы во Франции по расписанию должны были состояться через три года, и этим летом в стране достаточно своих забот — в частности, начинающиеся 26 июля Олимпийские игры, которые продлятся до 11 августа.

В понедельник Макрон встретится с премьер-министром и другими членами кабинета, чтобы решить, что делать дальше.

До сих пор их мантрой было "ni-ni" — не поддерживать ни "Национальное объединение, ни левый "Новый народный фронт" во втором туре, из-за участия в нем крайне левой партии поклонника Путина Жана-Люка Меланшона "Непокоренная Франция", некоторых членов которой помимо симпатий к Кремлю обвиняют в антисемитизме.

Президент Макрон заявил, что только его альянс "Вместе" способен блокировать как крайне правых, так и крайне левых. По его словам, крайне правые делят людей на категории по их религии или происхождению, в то время как левые судят их по сообществу, к которому они принадлежат.

На прошлой неделе одна из самых высокопоставленных фигур "Непокоренной Франции", Матильда Пано, заявила сторонникам, что они — "единственный очаг сопротивления" подъему ультраправых, и обвинила альянс Макрона в том, что он открывает "Национальному объединению" дорогу во власть.

"Мы не крайние, крайним является крайний либерализм Макрона, который привел к росту крайне правых", — сказала она в интервью Би-би-си.

В "Новый народный фронт" также вошли более умеренные левые партии, в том числе социалисты и "зеленые", лидер которых Марин Тонделье призвала к единой позиции, чтобы не дать Барделле стать премьер-министром.

Однако между участниками нового альянса существуют глубокие разногласия, а времени на подготовку к выборам у них было немного.

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