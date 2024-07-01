Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом от судебного преследования за действия, совершенные во время его пребывания в Белом доме. Это решение, вероятно, отсрочит процесс по обвинению экс-президента в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года, а также может повлиять на другие дела против него, сообщает русская служба Би-би-си.

Консервативный председатель Верховного суда Джон Робертс заявил, что президент пользуется "абсолютным иммунитетом" от уголовного преследования за официальные действия, совершенные во время пребывания в должности.

"На неофициальные действия иммунитет не распространяется", — сказал Робертс, отправив дело на рассмотрение в суд низшей инстанции, чтобы определить, какое из обвинений, предъявленных бывшему президенту, относится к официальному или неофициальному поведению.

Дональд Трамп назвал это решение победой демократии.

"Большая победа для нашей конституции и демократии. Горжусь тем, что я американец!" — написал он в своей соцсети Truth Social капслоком.

Трое либеральных судей Верховного суда выразили несогласие с этим решением. Судья Соня Сотомайор заявила, что отныне любой президент может делать практически все, что угодно, прикрываясь официальными полномочиями.

"Сегодняшнее решение предоставить бывшим президентам уголовную неприкосновенность меняет институт президентства", — написала она. — Опасаясь за нашу демократию, я выражаю несогласие", — заявила она.

В конце февраля Верховный суд согласился рассмотреть апелляцию Трампа на решение о том, что он не обладает иммунитетом по делу о предполагаемой попытке отменить результаты выборов 2020 года.

В конце прошлого года Верховный суд отказался рассматривать этот вопрос, после чего дело ушло в Апелляционный суд округа Колумбия — в начале февраля он принял решение не в пользу Трампа, однако его адвокаты сразу же заявили о намерении обжаловать решение в высшей судебной инстанции.

Спецпрокурор Джек Смит, который в августе прошлого года обвинил Трампа в попытке обманом отменить результаты выборов, просил Верховный суд вмешаться и решить, есть ли у Трампа иммунитет, опасаясь, что апелляционный процесс может затянуться.

Судебное разбирательство изначально было назначено на 4 марта этого года, но затем отложено до вынесения решения об иммунитете. Верховный суд принимал участие в рассмотрении подобного дела впервые.

АНАЛИЗ

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Решение Верховного суда по вопросу об иммунитете Трампа от судебного преследования резко разделилось по идеологическим линиям. Шесть консервативных судей установили высокую планку для спецпрокурора Джека Смита, которому предстоит преодолеть ее, пытаясь привлечь Трампа к ответственности за вмешательство в выборы.

Суд постановил, что Трамп обладает полным иммунитетом в отношении официальных действий в качестве президента, связанных с его основными конституционными обязанностями. Кроме того, существует презумпция иммунитета в отношении любых других официальных действий.

С практической точки зрения это означает, что прокурорам придется работать гораздо усерднее, чтобы возбудить дело. Однако суд добавил, что у Трампа нет иммунитета за неофициальные действия.

Его попытки оказать давление на вице-президента Майка Пенса, чтобы он не заверял победу Джо Байдена на выборах (ключевая часть дела Смита), являются теми официальными действиями, которые подлежат более высокому стандарту юридической проверки.

Главный судья Верховного суда Джон Робертс также заявил, что показания или частные записи президента или его советников не могут быть приняты судом.

Комментарии президента 6 января — которые, как утверждается, были подстрекательством к нападению на Капитолий — также, вероятно, будут признаны официальными действиями.

Контакты Трампа с частными лицами должны будут рассматриваться судом первой инстанции на предмет того, являются ли они неофициальными действиями.

Решение суда означает, что рассмотрение этого дела затянется далеко за пределы выборов в ноябре. Возможно, суд и не предоставил Трампу полный иммунитет, о котором он просил, но с практической точки зрения это большая победа для бывшего президента.

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