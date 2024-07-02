Комитет Международного союза электросвязи (МСЭ) - специализированного учреждения ООН - в понедельник, 1 июня потребовал от России прекратить вмешательство в работу европейских спутниковых систем, сообщает агентство Reuters. С жалобой на такие действия обратились Украина, Франция, Нидерланды, Швеция и Люксембург.

Эти страны заявили, что в последние месяцы сталкивались с серьезными помехами, создаваемыми спутникам навигационной системы GPS - что мешало, в частности, управлению полетами самолетов. Кроме того, вещание детских телеканалов прерывалось показом кадров, снятых на войне в Украине и демонстрировавших сцены жестокости.

В МЭС отметили, что создававшие помехи сигналы, "судя по всему, исходили от наземных станций, расположенных в районах Москвы, Калининграда и Павловки". Учреждение выразило "серьезную обеспокоенность" по этому поводу, призвав РФ прекратить подобные действия.

РФ могла глушить сигнал GPS на самолете главы МО Великобритании

В марте в Лондоне заявили, что Москва могла глушить GPS-сигнал на самолете министра обороны Великобритании Гранта Шэппса, когда он возвращался из Польши в Великобританию. По данным газеты The Telegraph, Россия глушила GPS десятков рейсов британских ВВС над Восточной Европой в первые четыре месяца 2024 года. В создании помех для работы спутников Россию обвинили также Швеция и страны Балтии.

В Москве отвергли эти обвинения и заявили, в свою очередь, что страны НАТО мешают работе российских спутников.

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