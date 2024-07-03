Судья в Нью-Йорке отложил до сентября вынесение приговора Дональду Трампу за фальсификацию отчетности по выплатам порноактрисе, после того как юристы бывшего президента потребовали отменить приговор на основании решения Верховного суда США, наделившего Трампа широким иммунитетом.

Первоначально приговор Трампу должен был быть вынесен 11 июля.

Верховный суд шестью голосами против трех постановил, что бывшие президенты имеют иммунитет от уголовного преследования за "официальные" действия, совершенные во время пребывания в должности.

Судья Хуан Мерчан, председательствующий на процессе в Нью-Йорке, объявил, что 6 сентября вынесет решение по ходатайствам обвинения и защиты. Если судья решит, что постановление Верховного суда не обязывает отменить приговор, то вынесение приговора состоится 18 сентября.

30 мая присяжные в Нью-Йорке признали Трампа виновным в фальсификации отчетности с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

Трамп стал первым бывшим президентом, признанным виновным в уголовном преступлении.

В общей сложности ему были предъявлены обвинения по 34 пунктам и присяжные признали его виновным по всем эпизодам.

Вынося свое решение, Верховный суд отметил, что решение, что считать "официальной" деятельностью президента, а что — нет, будут выносить суды низшей инстанции.

Это открывает широкий простор для интерпретации, и адвокаты Трампа уже на следующий день попробовали использовать решение федерального суда, чтобы отменить решение суда штата Нью-Йорк, который ему напрямую не подчиняется.

За молчание порноактрисе Сторми Дэниэлс заплатил адвокат Трампа Майкл Коэн. Затем Коэну возместили эти расходы, оформив их как гонорар за его услуги. Эти выплаты происходили уже в бытность Трампа президентом, причем прокуроры утверждали, что чеки он подписывал прямо в Белом доме. Защитники Трампа теперь пытаются представить эти действия как "официальные".

Прокуроры назвали эти доводы защиты несостоятельными, однако также предложили отложить вынесение приговора до 24 июля, чтобы подготовить более обстоятельный ответ.

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