Российские войска взяли под свой контроль микрорайон Новый (он же район Канал) в Часовом Яре в Донецкой области, говорится в ежедневной сводке министерства обороны РФ.

Район Новый находится к востоку от канала Северский Донец — Донбасс. Бои за него продолжались последние несколько недель, уточняет РБК. Бóльшая часть Часова Яра находится к западу от канала.

Власти Украины ситуацию пока не комментировали, однако OSINT-проект DeepState, близкий к украинскому министерству обороны, подтвердил, что российские войска заняли микрорайон Канал. На опубликованной проектом фотографии видно, что район был полностью разрушен в ходе боев.

"Дальнейшее удержание [района] в руинах и проблемы с логистикой только увеличат потери, поэтому уход из микрорайона является логичным, хоть и тяжелым решением", — говорится в публикации DeepState.

Проект также приводит слова командира батальона "Реванш" Богдана Ходаковского, подтвердившего в своем Telegram-канале потерю района. Позднее он удалил этот пост. "Ценой огромных потерь и фактического уничтожения всех многоэтажек россияне достигли успеха. И несмотря на несоизмеримые потери, потеря Часова Яра стала ближе", — цитирует DeepState заявление военного.

Командир "Реванша" считает, что в перспективе оперативная карта Донецкой области может серьезно измениться. По его словам, следующей целью российских военных может стать Константиновка.

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