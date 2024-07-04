Президент Украины Владимир Зеленский "устал" от премьер-министра страны Дениса Шмыгаля и, вероятно, собирается отправить его в отставку. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в команде главы государства.

"Президент устал от Шмыгаля, это видно по отношению на совещаниях. Он его не особо слушает уже даже. Это какая-то уже даже больше эмоциональная вещь, чем просчет... Зеленский хочет постоянно каких-то креативных решений и предложений, а Шмыгаль хоть и вырос за последние годы, но не может полностью измениться", — утверждает один из собеседников издания.

Другой источник добавил, что отставка Шмыгаля обсуждается в Офисе президента Украины уже как минимум второй раз за последние два месяца.

По данным "Украинской правды", на пост премьер-министра рассматривают несколько кандидатур, наиболее вероятная — первый заместитель Шмыгаля, министр экономики Юлия Свириденко. Также источники упоминали бывшего председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева.

В конце июня о вероятной отставке Шмыгаля также писало издание "Страна". Его источники говорили, что эту идею лоббирует глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, но принципиальное решение пока не принято. "Оцениваются возможные риски", — подчеркнул собеседник "Страны".

Шмыгаль занимает пост премьер-министра Украины с марта 2020 года. До этого он возглавлял администрацию Ивано-Франковской области и был министром развития общин и территорий.

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