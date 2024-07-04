Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху соберет кабинет безопасности в четверг вечером, чтобы обсудить позицию, занятую ХАМАС в отношении возможного соглашения о прекращении огня в Газе. По данным источника в офисе премьер-министра, перед заседанием кабинета Нетаньяху проведет консультации со своей командой по переговорам, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на Reuters.

В распространенном в среду вечером совместном заявлении канцелярии премьер-министра Израиля и разведывательного управления "Моссад" говорится, что посредники "передали израильской команде переговорщиков замечания ХАМАС по наброскам сделки об освобождении заложников".

"Израиль рассматривает эти замечания и передаст свой ответ посредникам", — говорится в заявлении.

В среду Израиль получил ответ ХАМАС на предложение, обнародованное в конце мая президентом США Джо Байденом, которое предусматривало освобождение около 120 заложников, удерживаемых в Газе, и прекращение огня в анклаве.

На первых двух этапах план предусматривает постепенное освобождение израильских заложников, которых ХАМАС все еще удерживает в Газе, и отвод израильских войск, а также освобождение палестинских заключенных. Третий этап предполагает восстановление разрушенной войной территории и возвращение останков погибших заложников.

Близкий к посредникам палестинский чиновник сообщил Reuters, что ХАМАС проявил определенную гибкость в отношении некоторых пунктов, что позволит достичь рамочного соглашения, если Израиль его одобрит.

ХАМАС ранее заявлял, что любое соглашение должно положить конец войне и привести к полному выводу израильских войск из Газы. Израиль же готов согласиться лишь на временные перерывы в боевых действиях, а окончательной целью ставит полное уничтожение группировки.

В четверг высокопоставленный палестинский чиновник сообщил Би-би-си, что ХАМАС отказался от условия полного прекращения огня в обмен на новые условия, связанные с выводом израильских войск с южной границы Газы, известной как Филадельфийский коридор, и с контрольно-пропускного пункта "Рафах" между Газой и Египтом.

По словам этого человека, атмосфера позитивная и скоро начнется новый раунд переговоров.

В самом секторе тем временем продолжаются бои.

По данным Гражданской службы по чрезвычайным ситуациям, в результате израильского удара по школе в городе Газа погибли пять палестинцев. В четверг в результате других израильских ударов по старому городу погибла женщина, еще несколько человек получили ранения, сообщили медики.

Танки также обстреляли несколько районов в восточной части города Хан-Юнис на юге сектора. Во вторник ЦАХАЛ приказал жителям города эвакуироваться, но, по словам жителей, танки в эти районы не въезжали.

Приказ об эвакуации затронул также и Рафах. По данным ООН, он стал крупнейшим таким распоряжением с октября, когда израильтяне приказали 1,1 млн человек покинуть северную часть сектора Газа.

По данным палестинских органов здравоохранения, израильские самолеты и танки подвергли бомбардировке несколько районов на севере Газы — Шеджайя, Сабра, Дарадж и Туффа, убив несколько палестинцев, включая детей, и ранив других.

Израильские военные заявили, что их войска и самолеты уничтожили десятки боевиков в этих районах и в Рафахе, который Израиль называет последним оплотом ХАМАС.

Война привела к гуманитарному кризису и разрушению большинства медицинских учреждений анклава.

В четверг подконтрольное ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что топливо в генераторах медицинского комплекса Насер в Хан-Юнисе, единственной все еще функционирующей крупной больницы, закончится в течение нескольких часов, и обратилось к международным гуманитарным организациям за помощью.

По данным палестинского минздрава, число палестинцев, погибших за почти девять месяцев войны, превысило 38 000, а 87 445 получили ранения. Министерство здравоохранения не делает различий между гражданскими лицами и боевиками в своих отчетах.

Кампанию по уничтожению ХАМАС израильские военные начали в ответ на беспрецедентное нападение палестинской вооруженной группировки на юг Израиля 7 октября, в ходе которого было убито около 1200 человек (преимущественно мирных жителей), а еще более 250 человек были захвачены в заложники.

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