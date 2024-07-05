За два с половиной года, прошедшие с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину, на этой войне погибли 120 000 российских военнослужащих. Такую оценку опубликовало онлайн-издание "Медуза" в пятницу, 5 июля.

Указывается, что для подсчетов сотрудники издания разработали собственный метод, опирающийся на данные Реестра наследственных дел (РНД), а также поименные списки некрологов.

"В РНД публично фиксируется открытие наследственных дел, для того чтобы потенциальные наследники могли узнать о том, что они могут претендовать на имущество умершего, - поясняет "Медуза". - Такие дела открывают не на всех умерших, однако во многих случаях получить в наследство квартиру и другое недвижимое имущество иным образом невозможно".

В целом наследственные дела покрывают более 70% всех смертей в России, следует из публикации.

Учитывая разную вероятность открытия наследственного дела на людей в разном возрасте, разную вероятность открытия наследственного дела на людей, принадлежащих разным родам войск (в том числе на завербованных на войну заключенных) и некоторые другие факторы, журналисты, по собственному утверждению, рассчитали избыточную мужскую смертность на середину, а затем и на конец 2023 года.

По данным РНД на конец 2023 года, число военных потерь РФ составляло 75 тысяч человек, уточняется в публикации.

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