Причиной переноса учений стали "ложные обвинения в адрес США и других западных стран", высказанные правительством Грузии, подчеркнули в Пентагоне.

США отложили на неопределенный срок совместные с Грузией военные учения "Достойный партнер" в связи со всесторонним пересмотром двустороннего сотрудничества, отмечается в опубликованном в пятницу, 5 июля, заявлении американского министерства обороны.

В Пентагоне пояснили, что причиной отсрочки стали "ложные обвинения в адрес США и других западных стран", высказанные правительством Грузии. По утверждению Тбилиси, Запад дважды пытался совершить госпереворот против правящей партии "Грузинская мечта" и оказывал давление на Грузию, призывая ее открыть второй фронт против России в рамках войны в Украине.

В то же время в заявлении Пентагона оговорено, что США продолжат сотрудничать с Силами обороны Грузии, чтобы способствовать стремлению этой страны "к дальнейшему укреплению способности защищать свой суверенитет и поддерживать территориальную целостность". В министерстве обороны Грузии заявили, что сожалеют о решении США, подчеркнув, что совместные международные учения приносят пользу обеим странам.

Совместные военные учения "Достойный партнер" планировалось провести в Грузии с 25 июля по 6 августа.

США пересматривают сотрудничество с Грузией из-за закона об "иноагентах"

США объявили о введении визовых запретов и всестороннем пересмотре сотрудничества с Грузией после того как грузинский парламент принял в мае спорный закон об "иноагентах" ("О прозрачности внешнего влияния"), вызвавший массовые протесты в стране.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила на этот закон вето, назвав его калькой с российского закона об "иноагентах", но правящая партия "Грузинская мечта" преодолела вето президента благодаря своему большинству в парламенте.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!