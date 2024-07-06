В интервью телеканалу ABC News президент США Джо Байден вновь заявил, что не собирается выходить из президентской гонки. Он полагает, что "более квалифицированного человека, чтобы стать президентом и выиграть эту гонку" просто нет. Президент США отверг все опасения по поводу его здоровья, но пройти специальные когнитивные тесты и обследование у невролога отказался.

Интервью ведущего ABC News Джорджа Стефанопулоса с Джо Байденом началось с разговора о недавних провальных для президента США дебатах с Дональдом Трампом. Журналист спросил, можно ли их считать лишь "неудачным эпизодом", как настаивает Байден и его команда, или "это признак более серьезного заболевания"?

Байден в ответ заявил, что "был измотан" и "чувствовал себя ужасно", но это не "признаки серьезного заболевания". "Но вы вернулись домой из Европы примерно за 11 или 12 дней до дебатов и провели шесть дней в Кэмп-Дэвиде. Почему не хватило времени на отдых и восстановление?" — пытался прояснить Стефанопулос.

Президент США парировал, что был болен, и подтверждающие это документы у него с собой. Он добавил, что это был не ковид, а сильная простуда, вирусПосле еще нескольких раундов вопросов о том дне, в ответ на которые Байден повторял уже озвученные им объяснения, что это была просто "плохая ночь", и он позволил Дональду Трампу "отвлечь его", ведущий ABC News спросил: "Вы сегодня тот же человек, которым были, когда вступили в должность три с половиной года назад?" Президент США ответил положительно. После этого он напомнил, что разработал мирный план для Ближнего Востока, "который, возможно, будет реализован", а также расширил НАТО, развивал экономику и победил "крупную фарму".

Стефанопулос заявил, что не оспаривает достижения Байдена на посту президента, но все же хотел узнать, признает ли президент США, что "упущений" стало больше, особенно в последние несколько месяцев?

Джо Байден категорически отказывался это сделать. Он заявил, что не может получить результат "100 из 10", но все еще находится в хорошей форме, не чувствует себя хилым.

Несмотря на эти заверения, на вопрос, проходил ли президент специальные когнитивные тесты и обследование у невролога, Байден ответил: "Нет. Никто не говорил, что я должен это делать". Но и сделать это сейчас он не готов. "Послушайте, я прохожу когнитивный тест каждый день. Каждый день я прохожу этот тест — все, что я делаю (это тест)", — сказал Байден.

Он вновь повторил, что уверен в том, что сможет победить Трампа на выборах в ноябре. В качестве контраргумента ведущий ABC News привел результаты опросов, согласно которым он отстает от Трампа даже несмотря на судебные решения в отношении бывшего президента США. "Я не думаю, что кто-то более квалифицирован, чтобы стать президентом или выиграть эту гонку, чем я", — настаивал Байден.

Пришлось президенту США давать пояснения и о том, с каким уровнем сопротивления он столкнулся в последнее время в рядах Демократической партии.

Например, источник Reuters сообщил, что сенатор демократ Марк Уорнер приглашает сенаторов-коллег по партии на встречу в понедельник, чтобы обсудить кампанию Байдена. Газета Washington Post утверждает, что Уорнер хочет попросить группу оказать давление на президента США, чтобы тот вышел из предвыборной гонки.

Байден в ответ заявил, что "они не собираются этого делать". По его словам, выйти из президентской гонки он готов, только если сделать это его заставит Господь Всемогущий.

Давление со стороны спонсоров партии

Давление на Джо Байдена оказывают и спонсоры Демократической партии.

Эбигейл Дисней, наследница состояния семьи Диснея, рассказала каналу деловых новостей CNBC, что не верит в способность Байдена победить Дональда Трампа.

Она отметила, что ее намерение перестать поддерживать избирательную кампанию Байдена основано "на реализме, а не неуважении".

Филантроп Гидеон Стайн сообщил газете New York Times, что его семья не выделит 3,5 млн долларов некоммерческим и политическим организациям, участвующим в президентской кампании, если Байден не выйдет из гонки.

Голливудский продюсер Дэймон Линделоф, пожертвовавший демократам более 100 тыс. долларов в этом избирательном цикле, опубликовал открытое письмо в издании Deadline, в котором призвал других доноров попридержать свои средства до тех пор, пока не произойдут изменения.

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