Еще две правопопулистские партии - испанская "Вокс" и нидерландская Партия свободы - намерены вступить в создаваемую Орбаном фракцию Европарламента. Для регистрации в нее должны войти партии как минимум из семи стран.

К альянсу правопопулистских партий в Европарламенте (ЕП) "Патриоты за Европу", о создании которого ранее объявили венгерский премьер-министр Виктор Орбан, глава Австрийской партии свободы (АПС) Херберт Кикль и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш, присоединились еще несколько партий.

Накануне об этом объявила испанская ультраправая партия "Вокс" (Vox), а в субботу, 6 июля, за ней последовала нидерландская Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса.

"Мы хотим объединить усилия в ЕП и с гордостью присоединимся к "Патриотам за Европу", - написал Вилдерс в соцсети X.

Партия свободы победила на парламентских выборах в Нидерландах в ноябре 2023 года и стала сильнейшим партнером в новом коалиционном правительстве страны, сформированном из четырех партий 2 июля. На прошедших в июне европейских выборах PVV получила шесть мест в Европарламенте.

Испанская партия "Вокс", которая ранее входила во фракцию "Европейские консерваторы и реформисты" премьер-министра Италии Джорджи Мелони, объяснила намерение присоединиться к "Патриотам за Европу" стремлением "противостоять консенсусу консерваторов и социалистов, который нанес столько вреда Европе в последние годы".

Чтобы зарегистрировать отдельную фракцию в Европарламенте, альянс партий должен состоять как минимум из 23 представителей из семи стран. У венгерской ФИДЕС Виктора Орбана в Европарламенте 11 депутатов, у чешской АНО - семь, у АПС и Партии свободы - по шесть, у испанской "Вокс" - четыре.

Интерес к правопопулистскому альянсу высказала также и португальская партия "Хватит" (Chega). Сопредседательница немецкой правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель исключила возможность присоединения делегации своей партии к новой фракции.

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