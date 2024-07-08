Российские войска утром 8 июля нанесли массированный ракетный удар по Киеву и другим городам Украины. По последним данным, в результате удара по Киеву погибли 10 человек и пострадали 35 человек, сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко. В МВД Украины сообщили, что при массированном ракетном ударе по Украине, по данным на 12:50, погиб 21 человек и 68 пострадали.

В Киеве сработали системы ПВО, сообщила городская военная администрация. По данным администрации, обломки сбитых ракет упали в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Святошинском, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах города.

В военной администрации города заявили, что в Соломенском районе повреждено офисное здание, повреждены два этажа многоэтажного здания, зафиксированы разрушения на площади 1500 квадратных метров. Здесь погибли семь человек. В Голосеевском районе обломки упали возле жилого дома, повреждены гаражи, загорелись автомобили, в Днепровском произошел пожар в жилой застройке, в Дарницком поврежден частный дом, в Деснянском загорелся дом, в Святошинском районе горят обломки возле жилого здания, возник пожар на предприятии.

В Шевченковском районе Киева поврежден многоквартирный жилой дом, рассказал глава города Виталий Кличко. Повреждены несколько подъездов, один из них полностью разрушен. Жильцов эвакуируют.

В Киеве в результате ракетного удара полностью разрушены или повреждены три трансформаторных подстанции в Голосеевском и Шевченковском районах, а также электросети, сообщила энергетическая компания ДТЭК. Также повреждены. "Энергетики уже работают на местах. Большинство домов будет запитано по резервным источникам в ближайшее время", — заявили в компании.

Российское агентство ТАСС сообщило со ссылкой на очевидцев, что взрывы прозвучали в районе киевского аэропорта Жуляны, утверждается, что есть попадание в районе военного завода "Артем".

Ракета попала в одно из помещений детской больницы в Шевченковском районе Киева, сообщил глава города Виталий Кличко. Корреспонденты телеканала "Суспiльне" сообщили, что повреждено здание детской больницы "Охматдет" (в прошлом больница уже попадала под удар). В "Охматдете" разрушены операционные, где проводили две операции.

В больнице "Охматдет" есть жертвы, сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко. По информации ГСЧС, при ударе по детской больнице "Охматдет" погибли два человека, два ранены. По словам Ляшко, ракета попала по корпусу, где дети получали диализ. Повреждены реанимационные, операционные, онкологическое отделение. Разбор завалов продолжается.

Пациентов детской больницы, куда попала российская ракета, эвакуируют в другие больницы города, рассказал Кличко. Пять детей вывезли на перегоспитализацию, сообщил начальник городской военной администрации Сергей Попко.

Советник по вопросам коммуникаций главы офиса президента Украины Дарья Заривна опубликовала фотографию, на которой показан ребенок, пострадавший при обстреле больницы в Киеве.

Войска РФ "целенаправлено" ударили по детской больнице, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. "Этот обстрел велся по гражданским, били по инфраструктуре, весь мир должен увидеть сегодня последствия террора, ответом на который может быть только сила", — написал Ермак в своем Telegram-канале.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что под завалами в больнице находятся люди, точное количество раненых и погибших пока неизвестно. "Сейчас все помогают разбирать завалы: врачи, обычные люди", — сообщил президент Украины.

"Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна сполна ответить за все свои преступления: против людей, против детей, против человечности в целом. Очень важно, чтобы мир сейчас не молчал об этом и чтобы каждый видел, что такое Россия, что она делает", — отметил украинский лидер.

Под обстрел попали и другие города Украины. Сообщается о взрывах в Днепре и Кривом Роге Днепропетровской области, Скадовске Херсонской области, Краматорске Донецкой области. Украинские СМИ пишут, что в Краматорске под обстрел попал Новокраматорский машиностроительный завод.

В Кривом Роге в результате массированного удара погибли 10 человек, 37 пострадали, сообщили власти Днепропетровской области. "Несколько попаданий. В том числе — по административному зданию промышленного предприятия. Продолжается ликвидация последствий", — заявил глава совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В Днепре в результате обстрела повреждены многоэтажный дом, предприятие и станция технического обслуживания, сообщил глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак. По его словам, в Днепре в результате утренней атаки погиб один человек и шестеро пострадали.

В Покровске Донецкой области погибли три человека, заявил глава военной администрации региона Вадим Филашкин. По его словам, в городе в результате массированной ракетной атаки есть попадание в предприятие. "Именно на его территории погибли трое мужчин", — сообщил Филашкин. Он добавил, что под обстрелом оказались и другие общины Донецкой области, информация о пострадавших и повреждениях оттуда не поступала.

Российские войска ударили по Украине более чем 40 ракетами, заявил президент Украины Владимир Зеленский. "Российские террористы снова массированно атаковали ракетами Украину. Разные города: Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск, Краматорск. Более 40 ракет разных типов. Повреждены жилые дома, инфраструктура и детская больница. Все службы задействованы, чтобы спасти как можно больше людей", — заявил Зеленский.

"И весь мир должен задействовать всю свою решимость, чтобы наконец положить конец российским ударам. Убийства — это то, что несет Путин. Только вместе мы можем принести настоящий мир и безопасность", — добавил украинский лидер.

Минобороны РФ заявило, что разрушения в Киеве произошли "вследствие падения украинской ракеты ПВО". Министерство обороны РФ сообщило, что российская армия утром 8 июля "в ответ на попытки нанесения киевским режимом ущерба объектам российской энергетики и экономики" нанесла групповой удар по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ, пишет "Интерфакс". "Цели удара достигнуты. Назначенные объекты поражены", — заявили в ведомстве. В Минобороны отрицают, что наносили удары по гражданским объектам.

"Многочисленные опубликованные фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города. Аналогичные истерики киевского режима случаются не первый год и всякий раз накануне проведения очередной сходки (саммита) своих покровителей из НАТО. Цель таких провокаций — обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца", — добавили в министерстве.

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