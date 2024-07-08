Дискуссии в Демократической партии о перспективах Джо Байдена на предстоящих президентских выборах не затихают.

Сам 81-летний президент, несмотря на провальное выступление на дебатах с Дональдом Трампом, продолжает настаивать, что способен вести кампанию и победить. Это убеждает далеко не всех, однако если удастся уговорить его сняться, возникает вопрос, кто его может заменить и как этот альтернативный кандидат выступит в поединке с Трампом.

В воскресенье руководство демократической фракции Палаты представителей обсуждало, среди прочего, шансы Байдена как кандидата.

По информации CBS, американского партнера Би-би-си, четверо участников телеконференции высказывались за выход Байдена из гонки. Еще минимум трое, по словам источников, высказывали опасения по поводу шансов президента.

На тему о том, что более рискованно – оставаться с Байденом или попробовать другого претендента - в течение выходных высказался в телеинтервью целый ряд известных фигур в Демократической партии.

Плюсы: новый старт

Даже среди тех демократов, кто до сих пор обычно защищал Байдена, некоторые говорят, что невозможно избавиться от вопросов о возрасте и ясности ума президента.

Дебаты с Трампом правомерно вызвали вопросы среди американского народа о том, есть ли у президента энергия, чтобы победить Дональда Трампа, сказал в воскресенье в эфире NBC конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шифф.

При этом Шифф не стал прямо призывать Байдена сняться — такую позицию пока публично заняли только пять демократов в Палате представителей.

Вместо этого Шифф предложил Байдену попросить совета у людей с достаточной "дистанцией и объективностью", а затем принять решение, действительно ли президент считает себя наилучшим возможным кандидатом.

"Учитывая невероятные достижения Джо Байдена, учитывая ужасный послужной список Дональда Трампа, он [Байден] должен размазывать Дональда Трампа по полу. Они не должны идти ноздря в ноздрю, а единственная причина, по которой Байден не может вырваться вперед, — это возраст президента", — сказал Шифф.

Но тут Шифф смещает акценты, предлагая избирателям прийти к мысли, что 78-летний Трамп ненамного моложе Байдена, которому 81 год. Но проблема демократов в том, что причина — не возраст байдена, а его физическое состояние.

В левой части политического спектра избиратели теряют веру в шансы Байдена. В опросе по заказу Wall Street Journal, опубликованном в пятницу, 86% демократов заявили, что проголосуют за Байдена. В феврале в этой когорте за него были готовы голосовать 93%.

Новый кандидат от демократов будет лишен политического багажа Байдена, который тоже тянет его вниз. Еще до паники среди демократов по поводу состояния президента многие из них критиковали его по самым разным вопросам, от состояния экономики до неконтролируемого наплыва иммигрантов из Мексики.

Среди прогрессивных избирателей также непопулярна поддержка Израиля со стороны байденовской администрации. В итоге на демократических праймериз в феврале в Мичигане — важнейшем колеблющемся штате — около 100 тысяч избирателей не стали голосовать за Байдена.

Непопулярность Байдена может повлиять и на шансы демократов на выборах на другие должности, которые пройдут одновременно с президентскими.

"Сегодня ли, завтра ли, когда-то на этой неделе, но мы увидим значительное давление со стороны членов Конгресса, которые скажут, что с их точки зрения такая ситуация нас устраивать не может", — сказал в интервью Fox News бывший конгрессмен из Огайо Тим Райан.

Минусы: слишком много неизвестных

В Демократической партии также есть точка зрения, что любой новый кандидат может нести с собой не только преимущества, но и серьезные риски.

Если представить, что президент согласится выйти из гонки, что произойдет после этого, неясно: кто может его заменить, как одобрить такую кандидатуру от лица всей партии и, самое главное, как этот кандидат выступит против Трампа?

Несколько союзников Байдена в последние дни указывали на то, что президент, в отличие от других, доказал свою способность побеждать Трампа.

"Байден стар, — признал с высоты своих 82 лет сенатор Берни Сандерс в интервью CBS в воскресенье. — Он не так четко формулирует, как когда-то. Хотел бы я, чтобы он мог взбежать по ступенькам трапа президентского самолета. А он не может. Но нам нужно фокусироваться на политике — чья политика принесла и еще принесет пользу огромному большинству людей в стране".

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом провел выходные, агитируя за Байдена, и везде он говорил одно и то же, как на субботнем митинге в Дойлстауне, штат Пенсильвания: "Это гипотетический вопрос, который мешает нам продвигать его кандидатуру. Именно этого хочет другая партия — чтобы мы ругались между собой — и для нас это чрезвычайно вредно".

"Нам нужно перестать об этом говорить, — вторила ему конгрессвумен из Мичигана Дебби Дингелл в эфире CNN. — Мы уже неделю на это потратили. Республиканцы над нами потешаются. Серьезно, нужно вернуться к разговору о Дональде Трампе и о том, как он выступает".

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