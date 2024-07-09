Белый дом вновь попытался развеять опасения по поводу состояния здоровья президента США Джо Байдена, заявив журналистам, что он не страдает болезнью Паркинсона, которая может вызывать скованность движений и невнятную речь, а регулярные обследования не выявили нарушений в работе его нервной системы.

"Лечился ли президент от болезни Паркинсона? Нет. Лечится ли он от болезни Паркинсона? Нет, не лечится. Принимает ли он лекарства от болезни Паркинсона? Нет", — сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе напряженного брифинга в понедельник.

Больше всего журналистов интересовали визиты в Белый дом невролога и специалиста по болезни Паркинсона Кевина Каннарда.

По данным американских СМИ, Каннард, который работает в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида под Вашингтоном, с августа прошлого года по март 2024-го восемь раз посещал Белый дом.

Эти визиты были зафиксированы в общедоступном журнале посещений. В одной из встреч в качестве посетителя указан лечащий врач президента Кевин О’Коннор.

Карин Жан-Пьер отказалась комментировать это и уточнять, кто именно из специалистов посещал Белый дом, ссылаясь на соображения безопасности.

"Немного уважения, пожалуйста, — сказала Жан-Пьер, когда диалог перешел на повышенные тона. — Мы не можем назвать имя. Нет. Нет. Нет. Неважно, как сильно вы на меня давите, неважно, как вы на меня сердитесь, я не собираюсь подтверждать имя, неважно, есть ли оно в журнале".

По ее словам, ежегодные медицинские обследования, которые проходил Байден в течение последних трех лет, включали посещение невролога, и он не выявил никаких признаков болезни Паркинсона, склероза или других нарушений в работе нервной системы.

Белый дом также отверг предположения о том, что союзники США по НАТО накануне саммита альянса в Вашингтоне проявляли беспокойство по поводу состояния Байдена.

"Мы не получаем никаких подобных сигналов от наших союзников", — сказал журналистам на том же брифинге представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В начале этого года врач Белого дома Кевин О’Коннор заявил, что подробное неврологическое обследование Джо Байдена не выявило никаких признаков болезни Паркинсона.

Давление на Белый дом и лично на Джо Байдена после неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом 27 июня продолжает расти.

Однако Байден настаивает, что твердо намерен участвовать в президентских выборах.

Американский партнер Би-би-си, телеканал CBS News, сообщил, что в понедельник днем президент провел телефонный разговор со спонсорами Демократической партии и заверил их, что остается в предвыборной гонке.

Источники CBS также сообщили, что Байден намерен оставить тему дебатов и сосредоточиться на стратегии атаки, направленной на Трампа и программу республиканцев.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Кайла Эпштейн, команда Байдена также ведет политическую битву в попытке противостоять панике, возникшей после дебатов.

"Это решающий момент для Байдена, которому необходимо на этой неделе развеять как можно больше сомнений и убедить партию сплотиться на последнем этапе перед выборами. Если ему это не удастся, внутрипартийные разногласия могут преследовать его вплоть до голосования в ноябре", — пишет она.

В понедельник, когда американские законодатели начали возвращаться к работе после длинных выходных, президент направил письмо демократам в Конгрессе, в котором призвал "объединиться и двигаться вперед", а также положить конец разговорам о том, что делать дальше.

"У нас одна задача. И она заключается в том, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 42 дня до съезда Демократической партии и 119 дней до всеобщих выборов. Любое ослабление решимости или отсутствие ясности в отношении предстоящей задачи только поможет Трампу и навредит нам", — написал Байден.

Ранее пять демократов в Конгрессе (члены Палаты представителей от Техаса, Аризоны, Иллинойса, Массачусетса и Миннесоты) публично призвали Байдена отказаться от участия в предвыборной гонке. В понедельник вечером к ним присоединился конгрессмен от штата Вашингтон Адам Смит.

"Я думаю, стало ясно, что он не лучший кандидат для того, чтобы нести послание демократов, — сказал Смит в эфире CNN. — У нас невероятно сильное послание, и при всем уважении к президенту — он проделал отличную работу, но показал, что не способен эффективно донести это послание".

В понедельник Джо Байден неожиданно позвонил в утреннее шоу Morning Joe на телеканале MSNBC и сказал, что разочарован теми, кто призывает его покинуть президентскую гонку.

"Любой из этих парней, которые не считают, что я должен баллотироваться, — баллотируйтесь против меня. Выдвигайтесь в президенты, бросайте мне вызов на съезде", — сказал он.

Первая леди Джилл Байден также публично выступила в поддержку супруга.

"Джо ясно дал понять, что он полностью в деле", — сказала она на мероприятии в Северной Каролине.

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