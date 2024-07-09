Европейское космическое агентство (ESA) и компания Arianspace осуществили первый успешный пуск ракеты нового поколения Ariane-6. Трансляция запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане велась во вторник, 9 июля.

Join us for the live broadcast, starting at 20:30 CEST, with liftoff at 21:00 CEST #Ariane6 https://t.co/WRcky3IcRw — European Space Agency (@esa) July 9, 2024

Еще осенью 2023 года генеральный директор ESA Йозеф Ашбахер, анонсируя пуск, подчеркивал, что первый полет будет тестовым и не будет преследовать задачу вывода на орбиту большого объема оборудования. На борту ракеты размещены несколько кубсатов различных европейских компаний и научных учреждений. В будущем европейцы рассчитывают выйти на показатель 9-10 запусков в год.

Ariane-6 - новое поколение европейских космических ракет

Ariane-6 призвана заменить тяжелые ракеты Ariane-5, которые использовались для запусков с космодрома Куру во Французской Гвиане с 1996 по 2023 годы. Первый запуск был запланирован еще на 2020 год, но неоднократно переносился.

Ракета будет выпускаться в двух модификациях: легкая версия Ariane 62 с двумя боковыми твердотопливными ускорителями, способная нести полезную нагрузку массой до 5 тонн, и Ariane 64 - с четырьмя ускорителя и позволяющая выводить на орбиту до 10,5 тонны груза.

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