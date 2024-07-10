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Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел административное исковое заявление Главного управления Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области к региональной общественной организации "Санкт-Петербургское Латышское общество" о ликвидации, сообщает Телеграм-канал Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Административный иск мотивирован тем, что с 03.07.2023 по 28.07.2023 в отношении административного ответчика проведена проверка. По результатам проверки установлено, что в указанный период организация деятельность по достижению уставных целей не вела; устав организации не соответствует действующему законодательству РФ; ответчик не проинформировал истца об изменении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц; в нарушение Закона об общественных объединениях организация не соблюдала положения устава в части порядка деятельности президиума и ревизора (фактически деятельность не велась), порядка определения и оплаты членских взносов.

Ответчик был извещен, но в суд не явился.

Санкт-Петербургский городской суд решил организацию ликвидировать и исключить о ней сведения из Единого государственного реестра юридических лиц.

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