Во французском городе Руан горит шпиль кафедрального собора — одного из главных архитектурных памятников европейской готики. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
По словам мэра города Николя Майера-Россиньоля, посетителей собора эвакуировали, на место прибыли пожарные службы. В районе храма приостановлено движение трамваев.
Сообщается, что пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.
На шпиле Руанского собора велись строительно-реставрационные работы. Их должны были завершить к 2026 году.
Руанский собор построен в XII-XVI веках, высота его шпиля достигает 151 метра.
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