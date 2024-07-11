Во французском городе Руан горит шпиль кафедрального собора — одного из главных архитектурных памятников европейской готики. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

По словам мэра города Николя Майера-Россиньоля, посетителей собора эвакуировали, на место прибыли пожарные службы. В районе храма приостановлено движение трамваев.

Сообщается, что пострадавших при пожаре нет. Причина возгорания устанавливается.

Pompiers et police sont sur place et établissent un large périmètre autour de la cathédrale de #Rouen. Les promeneurs sont médusés. pic.twitter.com/aazYm8KUHU — Julien Bouteiller (@j_bouteiller) July 11, 2024

На шпиле Руанского собора велись строительно-реставрационные работы. Их должны были завершить к 2026 году.

Руанский собор построен в XII-XVI веках, высота его шпиля достигает 151 метра.

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