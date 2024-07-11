В 2026 году США начнут "эпизодическое" размещение дальнобойного оружия на территории ФРГ. Соответствующее заявление правительств двух стран опубликовано на сайте Белого дома.

Американские военные разместят в Германии ракеты SM-6 и Tomahawk, а также "разрабатываемое гиперзвуковое оружие, которое имеет значительно большую дальность, чем нынешние наземные огневые средства в Европе". "Это продемонстрирует приверженность Соединенных Штатов НАТО и их вклад в европейское интегрированное сдерживание", — говорится в заявлении.

Как пишет Deutsche Welle, впервые со времен холодной войны на территории Германии будут размещены американские системы вооружений, способные достигать территории России. По данным Der Spiegel, переговоры между Берлином и Вашингтоном шли несколько месяцев в условиях секретности.

Достигнутую договоренность приветствовал министр обороны ФРГ Борис Писториус. Он подчеркнул, что размещение американского оружия на территории страны "даст время" Германии на производство и ввод в эксплуатацию собственных аналогичных комплексов.

По словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, российские военные "уже взяли в работу" информацию из совместного заявления США и Германии. Россия "без нервов, без эмоций будет вырабатывать прежде всего военный ответ на эту новую игру", отметил чиновник.

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