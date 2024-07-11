Украина находится "на необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", говорится в коммюнике по итогам саммита альянса в Вашингтоне. В тексте содержится обещание поддерживать Киев на этом пути; приглашение присоединиться к альянсу Украине будет направлено, "когда союзники согласятся и будут выполнены условия", сообщает "Медуза".

Президент Украины Владимир Зеленский присутствовал в Вашингтоне в составе украинской делегации и провел серию двусторонних переговоров с представителями стран-участниц. Во время саммита также было объявлено, что США, Нидерланды и Дания уже передали Киеву истребители F-16. Помимо этого ожидается, что по итогам встречи с Зеленским вечером 11 июля Джо Байден объявит о выделении Украине пакета военной помощи на 225 миллионов долларов.

Перед началом саммита стало известно, что Украина намерена добиваться от США разрешения использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по международно признанной территории России, однако о достижении каких-либо договоренностей по этому вопросу не сообщалось — ни публично, ни неофициально через публикации в СМИ.

Россию по итогам саммита назвали "самой значительной и прямой угрозой безопасности", которая сохранится в долгосрочной перспективе. В коммюнике подчеркивалось, что Москва несет единоличную ответственность за войну с Украиной, которая "серьезно подорвала глобальную безопасность". "Мы самым решительным образом осуждаем ужасающие нападения России на украинский народ, в том числе на больницу 8 июля. Россия должна немедленно прекратить эту войну и полностью и безоговорочно вывести все свои силы из Украины в соответствии с резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН", — говорится в заявлении.

При этом в коммюнике подчеркивается, что НАТО не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы. Страны альянса заявили, что готовы поддерживать с Москвой каналы связи, чтобы снизить риски эскалации.

Участники саммита выступили с жесткой критикой Китая. Пекин, как отмечается в итоговой декларации, "продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям" альянса. Союзники впервые открыто обвинили Китай в поддержке России в войне, обратив внимание на "широкомасштабную поддержку оборонно-промышленной базы" РФ со стороны Пекина.

В Китае в ответ заявили, что решительно отвергают все обвинения и считают их "предвзятыми, клеветническими и провокационными", добавив, что альянс является "пережитком холодной войны". МИД Китая обвинил США в фабрикации "порочащей лжи" и попытках подорвать сотрудничество Пекина с ЕС. Во внешнеполитическом ведомстве потребовали от альянса "оставаться в рамках своей роли региональной оборонной организации в Северной Атлантике", не вовлекая Азию в свою сферу деятельности.

В ходе саммита стало известно о размещении американского дальнобойного оружия в Германии. Соответствующее заявление двух стран, опубликованное днем 11 июля, подразумевает развертывание ракет SM-6, Tomahawk и разрабатываемого гиперзвукового оружия, "обладающего значительно большей дальностью, чем нынешние наземные огневые средства в Европе". Это первый случай со времен холодной войны, когда на территории Германии будет размещено оружие, которое способно поразить цели на территории России. В МИД РФ назвали соглашение "звеном в эскалационном курсе" и "одним из элементов запугивания" Москвы, пообещав выработать военный ответ.

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