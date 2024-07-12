24 страны, а также ЕС в четверг, 11 июля, объявили о заключении Договора по Украине (Ukraine Compact).

Как поясняется на сайте Еврокомиссии, его цель - координация и ускорение коллективных усилий по удовлетворению всеобъемлющих потребностей Украины в сфере безопасности, изложенных в Совместной декларации о поддержке Украины, принятой на саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году, а также в соглашениях и договоренностях по безопасности, которые каждая из подписавших сторон заключила с Украиной.

"Этим договором мы заявляем о наших неизменных намерениях и обязательствах по обеспечению того, чтобы Украина могла успешно защищать свою свободу, независимость, суверенитет и территориальную целостность сегодня и сдерживать акты агрессии в будущем", - подчеркивают подписавшиеся страны, среди которых - Германия, Франция, Испания и ряд других государств ЕС, а также Япония, Канада и США.

Совместная декларации о поддержке Украины 2023 года

В 2023 году на полях саммита НАТО в Вильнюсе была опубликована Совместная декларации о поддержке Украины, предполагавшая, кроме прочего, заключение двусторонних соглашений по безопасности между Украиной и участниками Декларации.

Страны, поставившие свои подписи под совместным заявлением от 11 июля, указывают, что они высоко оценивают соглашения и договоренности по безопасности с Украиной, заключенные 20 странами и Европейским Союзом в рамках Совместной декларации и приветствуют заключение подобных соглашений в скором будущем участниками Декларации, еще не сделавшими этого.

Подписавшиеся также "подтверждают, что безопасность Украины является неотъемлемой частью безопасности евроатлантического региона и за его пределами" и что они "намерены поддерживать Украину до тех пор, пока она не одержит верх над российской агрессией".

Осуждение агрессии России против Украины

Кроме того, участники подчеркивают "непоколебимую приверженность свободной, независимой, демократической и суверенной Украине, способной защитить себя и сдержать будущую агрессию", и подтверждают "суверенное право Украины выбирать свои собственные механизмы безопасности, а также политические, социальные, экономические и культурные системы".

"Незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину представляет собой угрозу международному миру и безопасности, является вопиющим нарушением международного права, включая Устав Организации Объединенных Наций (ООН), и несовместимо с нашими интересами безопасности", - говорится далее в документе.

Подписавшиеся страны признают "приверженность Украины реформам, укрепляющим демократию, верховенство закона, уважение прав человека и свободы СМИ и необходимым для продвижения ее евроатлантических устремлений", и подчеркивают общие с Украиной ценности и интересы, включая уважение принципов Устава ООН, таких как суверенитет и территориальная целостность.

Обязательства стран - участниц Договора по Украине

Кроме прочего, страны - участницы Договора по Украине взяли на себя обязательства "поддерживать неотложные потребности Украины в области обороны и безопасности, в том числе путем постоянного предоставления помощи и обучения в сфере безопасности, современного военного оборудования, оборонной промышленности и необходимой экономической поддержки".

Другое обязательство, закрепленное в Договоре, - "в случае будущего вооруженного нападения России на Украину после завершения текущих боевых действий, оперативно и коллективно созвать совещание на самом высоком уровне для определения соответствующих последующих шагов по поддержке Украины в реализации ее права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН, включая предоставление оперативной и устойчивой помощи в сфере безопасности и наложение экономических и других издержек на Россию".

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!