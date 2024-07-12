Президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре. Байден впервые общался с журналистами после дебатов с Трампом, сообщает русская служба Би-би-си.

"В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах".

"Я участвую в президентской гонке не ради своего наследия, а чтобы завершить начатое дело. Все станет намного лучше, если меня переизберут", — сказал он, отвечая на вопрос о призывах выйти из предвыборной гонки.

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.

"Америка не может отступать перед миром, мы должны вести его за собой", — это был явный упрек в адрес политики "Америка прежде всего" Трампа.

"Я победил его однажды и намерен победить его снова", — сказал Байден.

Пресс-конференция Байдена продолжалась почти час. Журналисты долго и упорно расспрашивали президента о предвыборных планах и состоянии здоровья.

Байден сам называл имена корреспондентов, зачитывая их из блокнота перед собой, после чего они задавали вопросы.

Такая практика не является необычной, отмечает CNN, поскольку подобный формат помогает избежать криков и хаоса, которые часто случаются на таких мероприятиях.

Всего президент ответил на 19 вопросов от представителей 10 СМИ.

Отвечая на первый вопрос о том, готова ли вице-президент Камала Харрис в случае необходимости заменить его в качестве кандидата, Байден оговорился и сказал: "Я бы не выбрал вице-президента Трампа на пост вице-президента, если бы не считал, что она имеет достаточную квалификацию быть президентом".

За этот ляп тут же ухватился Дональд Трамп, опубликовав видеоролик в своей соцсети Truth Social.

"Отличная работа, Джо!" — написал он.

В целом, как отмечают корреспонденты, на пресс-конференции Байден выглядел уверенным, спокойным и много улыбался.

Но его оговорка про Харрис была не первой за день.

Незадолго до пресс-конференции на церемонии с участием лидеров стран НАТО Байден снова оговорился, назвав президента Украины Владимира Зеленского "президентом Путиным".

"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и решительности. Дамы и господа, президент Путин", — сказал Байден.

Он быстро осознал ошибку и сказал: "Президент Путин? Он [Зеленский] победит президента Путина. Я так сосредоточен на том, чтобы победить президента Путина, что мы должны беспокоиться об этом".

"Я лучше", — пошутил стоящий рядом Зеленский. "Ты чертовски лучше", — сказал Байден.

Как отмечает корреспондент Би-би-си Энтони Зуркер, Байден и раньше путал имена иностранных лидеров, но представить Зеленского как Путина — это особенно досадная ошибка.

"Байден быстро исправился, но в критический момент его кампании, когда все внимание приковано к его выступлению, это был тот вид оплошности, от которого демократы будут в бешенстве", — пишет он.

Зуркер также отмечает, что во время выступления Байден зачитывал текст с телесуфлера.

"Никаких признаков того, что Байден готов свернуть кампанию"

Энтони Зуркер, корреспондент Би-би-си в Северной Америке

Джо Байден вышел на сцену, когда на кону стояло все: его президентство, надежды на переизбрание, сама его политическая карьера.

Если ставки и были, то он едва ли признал это. Он отмахнулся от опасений по поводу своей кампании, которые снова и снова высказывали собравшиеся репортеры, и пообещал, что будет бороться не за свое наследие, а за то, чтобы закончить работу, которую начал, вступив в должность в 2021 году.

Это было либо признаком упорной решимости, либо отрицанием того, насколько катастрофическим стало его положение.

Возможно, ляп Харрис-Трамп станет самым запоминающимся событием вечера, затмив более уверенное выступление, чем дебаты две недели назад.

Конечно, это очень низкая планка, которую нужно преодолеть. И этого может быть недостаточно, чтобы остановить еще больше демократов от выступления против него. Но, по крайней мере, в четверг вечером президент не показал никаких признаков того, что он готов свернуть свою кампанию.

Решающий момент

Пресс-конференция Джо Байдена стала для него самым большим испытанием после неудачных дебатов с Дональдом Трампом в конце июня, которые вызвали нынешний кризис и многочисленные призывы выйти из предвыборной гонки.

Все это время президент настойчиво и последовательно заявлял о решимости участвовать в президентских выборах и победить Дональда Трампа.

Демократ и член Палаты представителей от Иллинойса Брэд Шнайдер, который ранее призвал Байдена выйти из гонки, сказал, что пресс-конференция не изменила его позиции.

"Я думаю, что президент отлично справился со своей работой. Он продемонстрировал владение вопросами — как внутренней, так и внешней политики. […] Но дело в том, что, как уже было сказано, мы не можем допустить ситуации, когда каждый день задерживаем дыхание. Будь то пресс-конференция, дебаты или митинг", — сказал Шнайдер в интервью CNN.

Как отмечали корреспонденты Би-би-си, неудача или оплошность в ближайшие дни может лишь подкрепить утверждения, которые актер Джордж Клуни, один из главных сборщиков средств для демократов, сделал в своей статье для New York Times.

В четверг NYT написала со ссылкой на источники, что некоторые советники Байдена якобы обсуждают, как убедить его уйти в отставку.

"Близкие союзники президента разрабатывают аргументы в пользу того, почему он должен завершить свою перевыборную кампанию, хотя неясно, дошли ли эти обсуждения до самого президента", — отмечает издание.

В Белом доме эту информацию отрицают. "Это однозначно неправда. Команда президента твердо стоит на его стороне", — заявил New York Times пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс.

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