Один человек погиб, еще 16 человек получили ранения в результате обстрела российскими военными поселка Буды в Харьковской области, передает русская служба Би-би-си.

Об этом сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

По его словам, девять пострадавших были доставлены в больницы, среди них — один ребенок.

Поселок, как сообщает глава областной администрации, за день был обстрелян дважды. После первого обстрела сообщалось об одном пострадавшем местном жителе.

После второго обстрела число пострадавших возросло. Также был поврежден автомобиль "скорой помощи", прибывшей к пострадавшим после первого обстрела.

В условиях войны Би-би-си не может оперативно проверить заявления официальных лиц воюющих сторон.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!