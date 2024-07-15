Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп выдвинул в вице-президенты сенатора Джеймса Дэвида Венса, который представляет в Сенате США штат Огайо.

Вэнс родился в 1984 году в Мидлтауне, штат Огайо, в семье Джеймса Дэвида Боумана. Кандидат в вице-президенты происходит из белой семьи рабочего класса, в основном шотландско-ирландского происхождения, сообщает BBC.

Вэнс служил в морской пехоте четыре года и служил в Ираке, а затем поступил в Университет штата Огайо, где получил степени в области политологии и философии.

После этого он поступил на юридический факультет Йельского университета, а затем написал книгу "Элегия хилбилли", сообщает "Медуза". В этой книге, опубликованной в 2016 году, политик описал свое довольно бедное детство и культуру "хиллбилли" (что можно перевести как "деревенщина"). Книгу хвалили за точное описание "глубинной Америки", объясняющее уход белого рабочего класса, традиционно голосовавшего за демократов, к Республиканской партии — и успех Дональда Трампа.

В 2017 году Вэнс вернулся в Огайо из Калифорнии, где он работал в сфере биотехнологий, и основал собственную венчурную компанию при поддержке основателя PayPal Питера Тиля, бывшего либертарианца и редкого республиканца в Кремниевой долине.

В начале 2021 года Тиль выделил 10 миллионов долларов (8 миллионов фунтов стерлингов) комитету, стремящемуся рекрутировать Вэнса в качестве кандидата в Сенат.

Как только Вэнс присоединился к гонке, он резко изменил свой тон в отношении Трампа.

При поддержке Трампа он получил место в Сенате и с тех пор стал влиятельным голосом в Вашингтоне.

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