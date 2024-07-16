Украина готова сотрудничать с любым из кандидатов в президенты США, заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский, сообщает Politico.

Экс-президент и кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп, переживший покушение в выходные, уже не раз предупреждал, что если он будет переизбран на пост президента, Трамп прекратит помощь Украине и прекратит войну "в один день".

"Если Дональд Трамп станет президентом, мы будем сотрудничать с ним. Я этого не боюсь", - прокомментировал Зеленский на пресс-конференции в Киеве.

По словам СМИ, прекращение войны так быстро, как это обещает Трамп, означало бы возвращение России оккупированных Украиной территорий.

Зеленский признался, что хотя большинство демократов поддерживают Украину, среди республиканцев разные позиции, некоторые из которых "правые и радикальнее". Однако лидер считает, что "большинство в Республиканской партии поддерживает Украину и ее народ".

Кроме того, президент выразил опасения, что политическая турбулентность Вашингтона может оказать негативные последствия на помощь Украине, как это произошло еще в начале этого года.

"Мы восстанавливаем свою уверенность, когда начинает поступать оружие. Однако поставки должны ускориться. Наши военные должны научиться пользоваться оружием и они тренируются за рубежом. Все это требует времени", - подчеркнул Зеленский.

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