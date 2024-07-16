Изучив статистику из 70 стран, журналисты The Bell пришли к выводу, что после февраля 2024 года не менее 666 тысяч россиян уехали за границу и не вернулись, сообщает Deutsche Welle.

Из России после начала полномасштабной войны против Украины в феврале 2022 года уехали и не вернулись как минимум 666 тысяч человек. Об этом во вторник, 16 июля, пишет издание The Bell, публикуя результаты собственного исследования.

Как отмечает The Bell, полученные цифры более чем на 150 тысяч превышают приблизительные оценки этого издания, сделанные в конце 2022 года.

Нынешнее исследование базировалось на анализе официально опубликованных сведений, заявлений чиновников и дипломатов, а также статистических данных каждой из принимающих стран. Чтобы их получить, журналисты направили запросы в миграционные и статистические органы почти 70 государств.

При этом исследователи отметили ряд трудностей, с которыми они столкнулись. Так, некоторые страны (Таиланд, Индонезия) не ответили на запросы, другие (Кипр) не ведут учет переехавших к ним россиян или еще не опубликовали данные по иммиграции за 2023 год (Португалия). Кроме того, невозможно узнать, сколько россиян, получивших за границей ВНЖ либо разрешение на работу или учебу, решили в итоге вернуться в РФ.

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"Среди стран-лидеров по числу переехавших туда россиян ожидаемо оказались безвизовые направления вроде Армении (110 тысяч человек), Казахстана (80 тысяч), Грузии (74 тысячи)", - указывает The Bell. Неожиданным в публикации называется то, что в одном ряду по числу уехавших оказались и США (48 тысяч).

В топе по популярности также оказался Израиль - туда репатриировались около 80 тысяч россиян. Однако, оговариваются авторы исследования, не все из них остались в стране, а точное число вернувшихся установить не удалось.

Из государств Евросоюза, по данным статистики, россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч), Латвию (1920 человек), Испанию (16 тысяч), Нидерланды (12 тысяч). Около 30 тысяч россиян перебрались в Сербию.

Опираться в подобном анализе на российские данные невозможно, поскольку Россия, как пишет The Bell, официально не раскрывает, сколько граждан после 24 февраля 2022 года уехало и до сих пор не вернулось. Сведения же различных ведомств не отражают реальной картины - так, данные погранслужбы ФСБ показывают лишь число пересечений границы, которых у одного человека может быть несколько, а цифры МВД отражают только те случаи, когда россияне сами сообщали о полученных ими иностранных документах, что не обязаны делать те, кто уехал и не вернулся в Россию.

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