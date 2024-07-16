39-летний сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс, которого Дональд Трамп только что назвал своим кандидатом в вице-президенты США, далеко не всегда поддерживал нынешнего выдвиженца Республиканской партии и несколько лет назад называл его самыми уничижительными словами. Кроме того, Вэнс последовательно выступал против американской военной помощи Украине: он не поддерживает российское вторжение, но не верит в реальность победы Киева.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что известно о политике, который в случае победы Трампа в ноябре этого года может стать вице-президентом США, и что он писал и говорил об Украине и России.

"Я всегда был против Трампа. Он мне никогда не нравился". "Господи, какой же он идиот!" "Он мне кажется мерзавцем". Это лишь некоторые высказывания Вэнса о Дональде Трампе, которые он сделал в 2016 году, вскоре после публикации своих мемуаров "Деревенская элегия", превративших его в знаменитость.

В том же году он написал частное сообщение следующего содержания одному из коллег в фейсбуке: "Я иногда думаю, что Трамп — это циничный говнюк, а иногда — что он американский Гитлер".

Но уже через несколько лет Вэнс превратился в одного из самых надежных союзников Трампа. Теперь сенатор от штата Огайо стал его партнером по избирательной гонке — и главным претендентом на выдвижение в президенты от республиканцев в 2028 году. Этому будет способствовать его репутация сенатора-республиканца и корни на американском Среднем Западе.

В своей жизни и карьере Вэнс не раз проходил через радикальные перемены. Каким же образом этому выходцу из бедной семьи удалось достичь вершин американской политики?

Мемуары, которые сделали его знаменитым

Вэнс родился в городе Миддлтаун, штат Огайо и при рождении получил имя Джеймс Дэвид Боуман. Его мать страдала от наркотической зависимости, а отец ушел из семьи, когда будущий сенатор был младенцем. Поэтому вырастили его бабушка с дедушкой, которых он называл "мама и папа".

Хотя Миддлтаун находится в так называемом "ржавом поясе" (то есть переживающих упадок промышленных городах Среднего Запада США), Вэнс идентифицирует себя с несколько другим американским регионом: горами Аппалачи. Они простираются от американского Юга до окраин индустриального Среднего Запада и включают в себя некоторые самые бедные американские регионы.

В своей автобиографии "Деревенская элегия" Вэнс честно описывает многочисленные испытания и передряги, с которыми из-за своих неудачных поступков сталкиваются члены его семьи и друзья. При этом в книге он становится на откровенно консервативную точку зрения: своих близких он описывает как хронических транжир, которые зависят от государственных пособий и чаще всего не способны самостоятельно решать свои проблемы.

Как пишет Вэнс, он видел, что жители Аппалачей "реагировали на плохие обстоятельства наихудшим возможным образом" и были продуктом "культуры, которая поощряет социальное разложение, а не противостоит ему". "Правда — вещь тяжелая, — писал Вэнс, — и самая трудная правда для горцев — это та, которую эти люди должны сказать о самих себе".

К моменту выхода этой книги будущий кандидат в вице-президенты уже ушел очень далеко от Миддлтауна. Сначала он служил в морской пехоте (и в числе прочего побывал в Ираке), а затем получил образование в Университете штата Огайо и Йельской школе права. Это позволило ему стать венчурным капиталистом в Калифорнии.

А "Деревенская элегия" позволила Вэнсу стать знаменитым писателем и популярным комментатором, которого журналисты часто просили объяснить причины популярности Трампа среди избирателей, относящихся к белому рабочему классу. И он редко упускал возможность покритиковать будущего выдвиженца республиканцев.

"Я думаю, что эти выборы плохо влияют на страну — и особенно на белый рабочий класс, — говорил он одному из журналистов в октябре 2016 года. — Они позволяют людям переложить вину за происходящее на кого-то другого: дескать, виноваты мексиканские иммигранты, или китайская торговля, или элита из Демократической партии или что-то еще".

Путь в политику

В 2017 году Вэнс вернулся в Огайо, чтобы продолжить работать в области венчурного капитала. Он и его жена — Уша Чилкурси Вэнс (с ней он познакомился в Йеле) — имеют троих детей: Юана, Вивека и Мирабель.

Уша Чилукури Вэнс — дочь мигрантов из Индии и выросла в калифорнийском городе Сан-Диего, так что ее происхождение совсем другое, чем у Вэнса. Она также училась в Йельском университете и получила степень мастера в британском Кембридже.

Вэнса достаточно долго считали перспективным политиком, и он не упустил своей возможности, когда республиканский сенатор от штата Огайо Роб Портман решил отказаться от участия в выборах в 2022 году.

Сначала его кампания шла не очень хорошо, но затем Вэнса поддержал его бывший начальник: финансист, руководитель хедж-фондов и основатель PayPal Питер Тиль, который пожертвовал ему 10 млн долларов. Но главным препятствием для политических перспектив Вэнса в симпатизирующем республиканцам штате Огайо были его критические высказывания в отношении Трампа.

Вэнс принес извинения за свои предыдущие заявления, сумел наладить с Трампом хорошие отношения, и тот поддержал его кандидатуру на выборах. Таким образом политик стал выдвиженцем Республиканской партии и занял место в Сенате США.

Когда в 2022 году стало известно, что Вэнс называл Трампа "американским Гитлером", официальный представитель политика не отрицал, что такие высказывания действительно имели место. Однако он заявил, что эти слова больше не отвечают убеждениям Вэнса.

Теперь Вэнс стал одной из самых видных фигур в политическом лагере желающих "Сделать Америку снова великой" и практически полностью поддерживает взгляды Трампа.

В Сенате он был последовательным сторонником консервативной повестки: он поддерживал популистские экономические меры и оставался одним из самых известных противников помощи Украине.

Что Вэнс говорил и писал об Украине и России

Вэнс принадлежит к числу американских сенаторов, выступавших против законопроекта о выделении Украине нового пакета помощи в размере 60 млрд долларов. В апреле этого года Вэнс опубликовал колонку в газете New York Times под названием "Цифры по поводу Украины не сходятся", в которой объяснил причины такой позиции.

"Проблема Украины — это не Республиканская партия, это математика, — писал Вэнс. — Украине нужно больше солдат, чем она может найти, даже при условии реализации драконовской мобилизационной политики. И ей нужно больше оборудования, чем США могут предоставить".

Вэнс утверждал, что Украине придется принять "жестокую реальность", утвердить оборонительную стратегию и как можно скорее пойти на переговоры с Россией. "Но для этого как американские, так и украинские лидеры должны принять, что заявленная цель войны [президента Украины Владимира] Зеленского — возвращение к границам 1991 года — это фантастика", — писал Вэнс.

С этим мнением не соглашаются многие республиканцы и демократы, которые напоминают, что коллективная экономическая и военная мощь стран Запада, помогающих Украине, значительно превышает российские возможности. Такой же позиции придерживается большинство европейских стран и блок НАТО, который на последнем саммите решил усилить поддержку Украины для обеспечения ее победы.

Как напоминает американское издание The Hill, на Мюнхенской конференции по безопасности в феврале Вэнс поддерживал внешнеполитическую доктрину Трампа, основанную на принципе "Америка превыше всего".

Вслед за экс-президентом он говорил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность, в частности, в области производства вооружений. Таким образом, по мнению Вэнса, США могут уделить больше внимания азиатскому региону и противостоять агрессивному Китаю.

Он также призывал поддерживать диалог с президентом России Владимиром Путиным.

"Я никогда не назвал Путина добрым и дружелюбным человеком. Я говорил, что он человек с определенными интересами, и США должны отвечать этому человеку с определенными интересами", — цитирует The Hill выступление Вэнса в Мюнхене.

"Тот факт, что он плохой парень, не означает, что мы не можем с ним поддерживать базовый дипломатический контакт на основе приоритета американских интересов. По всему миру полно плохих парней, и мне сейчас намного больше интересны некоторые проблемы в Восточной Азии, чем в Европе", — также говорил Вэнс.

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