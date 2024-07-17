Российский дрон-камикадзе залетел на территорию Беларуси и взорвался в Гомельской области, сообщает мониторинговая группа "Беларускі Гаюн".

По сведениям наблюдателей, беспилотник типа "Шахед" упал утром 16 июля в Октябрьском районе между поселком Паричи и деревней Любань — примерно в 55 км от Бобруйска и в 120 км от границы с Украиной.

Взрыв дрона, считает "Беларускі Гаюн", подтверждает, что беспилотник был не учебным и не разведывательным, а предназначался для атаки по территории Украины.

Согласно отчетам мониторинговой группы, в течение последней недели на территорию Беларуси залетали минимум четыре российских дрона. Вечером 11 июля во время очередной атаки РФ по Украине был замечен российский беспилотник в районе поселка Лоев в Гомельской области.

В ночь на 13 июля один дрон вошел в воздушное пространство Беларуси через белорусско-украинскую границу в Гомельской области и три часа летел в сторону Витебска, преодолев 350 км. Для перехвата дронов в воздух поднималась белорусская авиация.

Ночью 16 июля еще один российский беспилотник пролетел 60 км в воздушном пространстве Беларуси. Четвертый дрон был замечен утром 16 июля. В то же время над Гомельской и Могилевской областями летали истребитель Су-30 и вертолет Ми-24 белорусских ВВС.

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