В ночь на 18 июля российские войска атаковали регионы Украины, применив 16 ударных беспилотников "Шахед" и три крылатых ракеты, две Х-59/Х-69 и одну Х-35. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он утверждает, что украинские военные поразили все 16 беспилотников и две ракеты Х-59 в Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Киевской и Харьковской областях.

"Большинство целей уничтожено на восточном направлении", — добавил Олещук. Он не уточнил, куда попала третья ракета.

В Полтавской области в результате атаки беспилотников повреждения получили дом и двор в Кременчугском районе, пострадавших нет, заявил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

В Днепропетровской области, как сообщил глава региональной администрации Сергей Лысак, за ночь сбили две ракеты и пять беспилотников.

Об угрозе атаки ракетами Х-59 говорил глава Запорожской области Иван Федоров, но о последствиях атаки не сообщал.

Власти других регионов, где, по данным ВСУ, отражали атаку дронов, это не комментировали.

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