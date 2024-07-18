Сейм Литвы принял решение о денонсации Конвенции по кассетным боеприпасам, пишет LRT. Инициативу поддержали 103 депутата, против высказался один, еще трое воздержались.

Выйти из конвенции ранее предложили литовские силовые ведомства. По их мнению, международное соглашение ограничивает обороноспособность страны и снижает эффективность сдерживания потенциального противника.

"Неправильно, если государство, готовясь к обороне, сразу заявляет, какие возможности оно не будет использовать. В данный момент мы не можем покупать кассетные боеприпасы или обучать их использованию. Мы не можем даже позволить союзникам, которые не ратифицировали эту конвенцию, их перевозить", — заявил министр обороны Лауринас Кащюнас.

Глава военного ведомства подчеркнул, что в современном мире кассетные боеприпасы используются "ответственно, эффективно и безопасно". Другие представители правительства заверили Сейм, что выход из Конвенции по кассетным боеприпасам не отменяет обязательства Литвы в сфере международного гуманитарного права.

Конвенция запрещает подписавшим ее странам использовать, разрабатывать, производить, передавать и хранить кассетные боеприпасы. Документ ратифицировали около 100 стран, в том числе большинство государств ЕС, Великобритания, Канада, Япония, Австралия и Мексика. Среди стран, не присоединившихся к конвенции — США, Китай, Россия, Индия, Турция, Украина и Беларусь.

Только две страны НАТО, граничащие с РФ, ратифицировали этот документ: Норвегия в 2008-м и Литва в 2011 году.

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