Президент США Джо Байден сталкивается со все новыми вопросами со стороны однопартийцев по поводу его кандидатуры на ноябрьских выборах. Ситуация осложняется тем, что него был снова диагностирован ковид, из-за чего его предвыборные мероприятия сейчас приостановлены.

Сообщается, что два ведущих демократа в Конгрессе США — лидер большинства в Сенате Чак Шумер и лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис — встречались с ним, чтобы выразить обеспокоенность по поводу его планов идти на второй срок.

По данным CNN, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси также приватным образом сказала ему, что он не сможет победить Дональда Трампа на выборах в ноябре.

Попытка Байдена переизбраться на новый срок уже подрывается растущим недовольством среди влиятельных демократов после его катастрофического выступления на дебатах против Дональда Трампа в конце июня.

В четверг появились сообщения, что теперь уже и Барак Обама, бывший президент, которого сейчас считают старейшиной Демократической партии, выразил обеспокоенность.

Газета Washington Post сообщила, что Обама в последние дни заявлял своим единомышленникам, что шансы на победу у Байдена значительно сократились, и призвал его серьезно обдумать целесообразность своей кандидатуры на грядущих выборах.

Хотя не все из демократов публично призывали г-на Байдена уйти в отставку, и часто речь идет о неких частных беседах, тот факт, что участники этих бесед не опровергают подобные сообщения, примечателен, отмечает корреспондент Би-би-си на конференции республиканцев в Милуоки Номиа Игбал.

Растущая обеспокоенность демократов объясняется еще и тем, что упрямство Байдена может в итоге привести не только к поражению в гонке за Белый дом, но и к потере ими обеих палат Конгресса.

Если ситуация в лагере демократов будет продолжать развиваться в том же духе, уже в ближайшие дни Джо Байдену придется принимать нелегкое решение.

"Насморк и кашель"

В среду пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер объявила, что Байден заразился ковидом, но заверила, что болезнь протекает в легкой форме.

По словам Жан-Пьер, президенту ранее были сделаны и основная, и подкрепляющая прививки.

Ранее у Байдена уже дважды был положительный тест на Covid-19.

Врач Байдена Кевин О’Коннор сообщил прессе, что у президента — насморк и кашель, и что он принимает препарат Paxlovid. В начале дня он чувствовал себя нормально, но затем очередной анализ показал, что у него вновь коронавирусная инфекция.

В течение дня Байден посещал сторонников в Лас-Вегасе и выступал на одном из мероприятий. Позже он был вынужден отменить выступление в организации по защите гражданских прав латиноамериканцев UnidosUS.

Репортеры, освещавшие поездку Байдена в Лас-Вегас, передают, что по трапу в самолет он поднимался медленно и нерешительно. Маски на нем не было.

Когда он садился в самолет, было слышно, как он сказал: "Хорошо. Я чувствую себя хорошо".

Объявление о заболевании 81-летнего ветерана американской политики и связанной с этим отменой предвыборных мероприятий стало неожиданным и обескураживающим завершением поездки, в ходе которой Байден должен был вновь с полной силой включиться в предвыборную кампанию — после паузы, вызванной покушением на его соперника Дональда Трампа.

Целью поездки в Лас-Вегас была попытка восстановить привлекательность действующего президента в глазах испаноязычных избирателей. Согласно опросам, за последние четыре года его популярность среди них несколько пошатнулась.

"Пора передать факел"

Согласно многочисленным сообщениям, во время отдельных частных встреч с Байденом, состоявшихся на прошлой неделе, Шумер и Джеффрис выразили опасения, что его имя в верхних строчках бюллетеней на ноябрьских выборах может повредить их шансам на контроль над любой из палат Конгресса.

Комментируя эти сообщения, пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс сказал: "Президент заявил обоим лидерам, что именно он является кандидатом от партии, что он планирует победить и с нетерпением ждет возможности работать с ними обоими, чтобы выработать программу на первые 100 дней нового срока для помощи работающим семьям".

Представитель Джеффриса сказал, что "это был частный разговор, который останется частным". Офис Шумера назвал эти сообщения "досужими домыслами", но добавил, что лидер демократов с Сенате "передал мнение своей фракции непосредственно президенту Байдену".

CNN также утверждает, что Нэнси Пелоси в недавнем разговоре сказала президенту, что, согласно опросам, он может навредить шансам демократов на победу в Палате представителей в ноябре. Президент ответил отказом, и тогда Пелоси попросила давнего советника президента предоставить ей информацию по ключевым данным, сообщает CNN со ссылкой на четыре источника, осведомленных об этом разговоре.

Когда именно состоялся этот разговор, не уточняется. В офисе Пелоси телекомпании сообщили, что она не общалась с президентом с пятницы.

К этому моменту уже около двух десятков политиков-демократов публично призвали Байдена снять свою кандидатуру. Последним в этом ряду стал конгрессмен-демократ из Калифорнии Адам Шифф, сказавший, что Байдену пора "передать факел". Байден, по мнению Шиффа, "был одним из самых значимых президентов в истории нашей страны" и он мог бы гарантированно сохранить память о себе как о выдающемся лидере, позволив другому демократу сделать шаг вперед.

Сам же Байден продолжает категорически отказываться снять свою кандидатуру на ноябрьских выборах. В интервью BET он заявил, что не чувствует, что может передать эстафету в то время, когда страна, по его выражению, настолько разделена.

Глава государства также сообщил, что рассмотрит возможность выбыть из гонки, если кто-либо из его врачей скажет, что у него есть проблемы со здоровьем.

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