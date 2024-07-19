В Беларуси к смертной казни приговорили Рико Кригера из Немецкого Красного Креста, сообщают местные правозащитники и СМИ. МИД Германии оказывает осужденному помощь.

МИД Германии подтвердил в пятницу, 19 июля, сообщения о том, что в Беларуси к смертной казни был приговорен немецкий гражданин. На запрос DW в министерстве ответили, что "этот случай ведомству известен. Министерство иностранных дел и посольство в Минске оказывают пострадавшему консульские услуги и активно представляют его интересы перед властями Беларуси".

В ответе МИД ФРГ подчеркивается, что "смертная казнь представляет собой жестокий и нечеловеческий вид наказания, который отвергается Германией при любых обстоятельствах". "Мы добиваемся по всему миру ее отмены и отказа от приведения ее в исполнение в отношении всех пострадавших", - говорится в заявлении министерства.

Ранее в этот день белорусский Telegram-канал "МотолькоПомоги" сообщил, что в Беларуси в конце июня к смертной казни приговорили гражданина ФРГ и сотрудника Немецкого Красного Креста (НКК) Рико Кригера.

Авторы публикации утверждают, что мужчину обвинили по статьям: "незаконные действия в отношении огнестрельного оружия", "приведение в негодность транспорта или путей сообщения", "создание или участие в экстремистском формировании", "агентурная деятельность", "наемничество" и "акт терроризма". Вступил ли приговор в законную силу, а также был ли он обжалован или опротестован, - неизвестно, пишут местные СМИ.

По данным правозащитной организации "Вясна", дело Кригера "касается" полка имени Кастуся Калиновского - белорусского добровольческого формирования, воюющего на стороне Украины в войне против России.

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