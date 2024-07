В документе под названием "Прозрачность запасов ядерного оружия США" (Transparency in the U.S. Nuclear Weapons Stockpile) говорится, что Соединенные Штаты продолжают уменьшать количество ядерного оружия. Так, в период с 1994 по 2023 год США демонтировали 12 088 ядерных боеголовок. Еще около 2000 в настоящее время "сняты с вооружения и ожидают демонтажа".