Президент США Байден объявил, что прекращает избирательную кампанию. Это означает, что демократам за три месяцев до выборов, запланированных на 5 ноября нужно выбрать нового кандидата в президенты.

"Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока," - заявил Джо Байден в посте на своем личном аккаунте в соцсети Х.

На следующей неделе он выступит с обращением, в котором расскажет о своем решении и дальнейших действиях более детально.



Новость дополняется.

Foto: Baiden

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