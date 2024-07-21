Президент США Байден объявил, что прекращает избирательную кампанию. Это означает, что демократам за три месяцев до выборов, запланированных на 5 ноября нужно выбрать нового кандидата в президенты.
"Хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны, чтобы я ушел в отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента на оставшуюся часть моего срока," - заявил Джо Байден в посте на своем личном аккаунте в соцсети Х.
На следующей неделе он выступит с обращением, в котором расскажет о своем решении и дальнейших действиях более детально.
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